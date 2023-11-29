大陸數兆資金怎麼外流？紐時：金條、外幣、海外置產

對新冠疫情後復甦乏力，及房地產市場嚴重放緩等問題，紐約時報28日揭密，大陸富人趁著邊境防疫措施解封的機會，透過購買金條、購買外幣、到日本東京等海外置產等方式，今年悄悄已將數千億美元（新台幣數兆元以上）資金轉移出境、帶離大陸。

報導指出，東京房地產線上服務商「神居秒算」執行長趙傑表示，大陸人已成為東京300萬美元或以上公寓的主要買家，他們經常帶著一箱箱現金付款，「清點這麼多現金真的很累」。

趙傑提到，在疫情大流行之前，大陸買家通常以33萬美元或更低價格，購買東京小套房型的公寓來出租，現在他們正在購買更大房子、取得投資簽證，以舉家移民至海外。

在某些情況下，大陸人隨機應變，以繞過大陸政府對向海外轉移資金的嚴格控制。他們購買了小到可以不起眼地分散在隨身行李中的金條，以及大量外幣。

大陸民眾另一個把資金移出大陸的辦法，就是到香港的銀行開戶，然後將錢款匯入該戶頭，用於購買類似銀行存款證的保險產品。大陸銀行位於香港九龍的一家分行，上午7時30分，就有大陸人在排隊等待開戶。一名香港保險經紀人表示，排隊的人實在太多，如果8時之後才趕到，能不能在銀行下班前排到就得看運氣了。

這名香港保險經紀人指出，一般家庭會用3到5萬的美元購買保險產品，這比之前要多出了幾倍，這是在尋找安全的地方存放自己的積蓄，「他們要的是一個可以保值的投資方案。」

華爾街日報報導，根據香港保險業監管局數據，今年上半年，前往香港的大陸民眾購買新保單的費用，比2019年同期高出了21.3%，而在疫情大流行期間這種保險銷售幾近消失。

據估計，今年每月有500億美元資金流出大陸，主要來自大陸家庭和民營企業。這代表光今年前10個月，大陸可能就有高達5,000億美元（新台幣15.9兆元）的資金外流。

專家表示，資金外流的速度可能不會對大陸17兆美元的經濟構成迫在眉睫的風險，這在很大程度上是因為大陸許多關鍵製成品的出口強勁，帶來了穩定的現金流。

如果有更多家庭將儲蓄轉移到其他地方，可能會引起警覺。近幾十年來，大規模資金外流在拉丁美洲、東南亞，甚至在2015年底和2016年初在大陸引發了金融危機。

8年前大陸股市崩盤，而政府試圖讓人民幣貶值結果失敗，大陸出現了資金外流潮，大型國企在將大筆資金轉移到海外，導致大陸央行不得不每月動用多達1000億美元的外匯存底來支撐人民幣匯價。