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大陸國家統計局：完善青年失業率統計方法後　將適時發布

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家統計局表示，完善青年失業率統計方法後，將適時發布。圖為湖北武漢為未就業高校畢業生舉行專場招聘會會場。（中新社）
大陸國家統計局表示，完善青年失業率統計方法後，將適時發布。圖為湖北武漢為未就業高校畢業生舉行專場招聘會會場。（中新社）

大陸6月的青年失業率達到21.3%，創自2018年以來的最高值。8月中旬，國家統計局突然表示，即月起暫停發布青年失業率，並稱主要因勞動力調查統計需進一步健全優化。大陸國家統計局新聞發言人劉愛華今15日表示，等到青年失業率相關統計工作進一步完善後，將適時發布有關情況。她預計大學畢業生就業狀況將會繼續得到改善。

劉愛華表示，近一個時期以來，統計局對青年失業率的統計方法和統計口徑進行認真梳理研究，組織有關部門和專家學者對失業率統計口徑進行交流研討，同時對基層情況進行進一步調研，在此基礎上，正在對相關的方法制度進行進一步完善。

劉愛華在國新辦發布會上指出，下階段就業形勢將繼續保持總體穩定，但也要看到目前就業結構性矛盾比較突出，因此要進一步強化就業優先政策，切實做好重點群體就業工作。

劉愛華稍早通報，10月大陸全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。本地戶籍勞動力調查失業率為5.0%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.6%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%，比上月下降0.2個百分點。大陸企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

大陸國家統計局7月17日公布上半年經濟數據。其中，青年失業問題依舊突出。據國家統計局的數據，6月城鎮調查失業率為5.2%，其中16到24歲、25到59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。

大陸國家統計局8月15日突然宣佈暫停公布青年失業數據，當時官方解釋是：「經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。」

失業 青年

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