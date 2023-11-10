PPI連13黑 本月恐續跌

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸10月生產者物價指數（PPI）年減2.6%，降幅較9月擴大0.1個百分點且連續第13個月下降，主要原因是國際原油及鋼鐵等價格走跌，同時和10月出口意外衰退反映的外需回落有關，專家預估11月PPI將進一步下跌至年減2.7%。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在前期PPI降幅連續三個月收斂後，10月PPI降幅轉為小幅擴大，這主要和10月出口意外衰退反映的外需回落有關；另方面，前期產油國減產、美國經濟軟著陸等抬升國際大宗商品價格的趨勢已基本結束，外部通膨壓力也趨於下行。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，後期PPI走勢將主要取決於需求端，特別是年底前房地產市場能否止穩回暖是關鍵因素，從近期情況來看，全球經濟逆風加大，導致原油需求擔憂升溫，原油價格持續下跌，短期內國際油價可能會對國內PPI產生更為明顯的下行影響，預估11月PPI跌幅會小幅擴大至年減2.7%左右。

王青表示，今年以來，加工工業PPI整體走低，判斷主要源於房地產、製造業投資需求偏弱，抵消基建投資保持較高增速的影響，導致工業產業鏈下游的機械設備等產品價格承壓。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，從上下游關係看目前CPI、PPI兩個價格，一方面，反映部分企業在積極削價促銷，以提振需求；另方面，PPI下跌有助於降低部分中下游製造業投入成本壓力，儘管PPI衰退令工業製造業部門整體利潤表現繼續承壓，但有助於上下游利潤結構改善。

製造業 原油價格

延伸閱讀

工信部照片釋出 中國國產Ford Bronco將在2024年正式上市

4億K他命藏工業鋁錠走私進口 工程師幫友租倉庫險被當共犯

BMW重機官方IG玩梗VTuber時雨羽衣嘻哈迷因 德製工業大啖酪梨粉絲朝聖

潭雅神工業廠商協進會10歲了 盧秀燕：台中GDP成長全國居冠

相關新聞

路透：李強指示中國平安救碧桂園

路透日前報導中國當局已要求中國平安保險集團收購陷入困境的中國最大民營房地產開發商碧桂園。後雖隨即被中國平安聲明否認，但路...

陸10月CPI轉負 再陷通縮疑慮

大陸國家統計局昨天公布，十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年減百分之零點二，是時隔兩個月再度轉負。專家指出，十月ＣＰＩ走勢是繼...

陸折疊機年終價格戰開打 成雙11商家角力重點

在手機市場整體低迷狀態下，大陸折疊手機異軍突起，成為雙11商家角力重點，許多廠商花式促銷，折疊手機銷量跟著上升。市調機構...

青海油田穩產12年 開採難度漸增

近期，隨著中國大陸西部各省區陸續進入供暖期，冬春季天然氣保供再次成為民眾關注的熱點。截至目前，中國石油天然氣集團公司青海...

長三角前3季 外貿總額11.3兆

外貿企業加大研發力度，努力透過新技術新產品開拓新市場；太陽能電池、電動載人汽車、鋰電池「新三樣」出口增長明顯，民營經濟對...

特斯拉電動車逆勢漲價

進入11月，就在大陸多家車企紛紛宣布調降官方售價以應對年底競爭壓力時，特斯拉中國昨（9）日在微博發布，即日起 Mode...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。