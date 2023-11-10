PPI連13黑 本月恐續跌
大陸10月生產者物價指數（PPI）年減2.6%，降幅較9月擴大0.1個百分點且連續第13個月下降，主要原因是國際原油及鋼鐵等價格走跌，同時和10月出口意外衰退反映的外需回落有關，專家預估11月PPI將進一步下跌至年減2.7%。
民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在前期PPI降幅連續三個月收斂後，10月PPI降幅轉為小幅擴大，這主要和10月出口意外衰退反映的外需回落有關；另方面，前期產油國減產、美國經濟軟著陸等抬升國際大宗商品價格的趨勢已基本結束，外部通膨壓力也趨於下行。
東方金誠首席宏觀分析師王青認為，後期PPI走勢將主要取決於需求端，特別是年底前房地產市場能否止穩回暖是關鍵因素，從近期情況來看，全球經濟逆風加大，導致原油需求擔憂升溫，原油價格持續下跌，短期內國際油價可能會對國內PPI產生更為明顯的下行影響，預估11月PPI跌幅會小幅擴大至年減2.7%左右。
王青表示，今年以來，加工工業PPI整體走低，判斷主要源於房地產、製造業投資需求偏弱，抵消基建投資保持較高增速的影響，導致工業產業鏈下游的機械設備等產品價格承壓。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，從上下游關係看目前CPI、PPI兩個價格，一方面，反映部分企業在積極削價促銷，以提振需求；另方面，PPI下跌有助於降低部分中下游製造業投入成本壓力，儘管PPI衰退令工業製造業部門整體利潤表現繼續承壓，但有助於上下游利潤結構改善。
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