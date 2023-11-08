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華為AI晶片熱賣 百度、360公司搶買

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
百度傳出今年向華為訂購AI晶片，以替代輝達，此為示意圖。(路透）
百度傳出今年向華為訂購AI晶片，以替代輝達，此為示意圖。(路透）

輝達（NVIDIA）的AI晶片禁止賣到中國大陸後，華為的AI晶片因此出現熱賣，包括百度集團及360集團日前就搶購華為的AI晶片，將使輝達在大陸的市場占有率逐漸被華為取代。

智財經報導，百度集團日前為200台伺服器訂購1,600顆華為昇騰910B AI晶片（可取代Nvidia A100晶片）。分析人士稱，儘管這個訂單量，與過去通常從輝達訂購的數千顆晶片相比，規模較小，但具有重要意義。

360集團創辦人周鴻禕8日表示，360也採購華為1,000片左右的AI晶片，比百度還早，360與華為合作將AI框架移植到華為昇騰910B的AI晶片上，在晶片沒得用的時候算雪中送炭了，這不僅僅是個生意，沒有華為做出來，中國的人工智慧行業發展會很艱難。

據天風證券此前測算，輝達限令升級後，2024年AI國產晶片新增市場空間超過人民幣700億元，大陸國產AI晶片廠商有望受益。海通證券認為，目前大陸國產AI晶片還未達到國際最頂級的水準，但是已經在一定程度上能夠實現對海外競品的替代，此次美國AI晶片出口禁令的推出，有望從側面推動中國國產AI晶片進入重要發展機遇期。

路透引述二位消息人士透露，其實早在8月，大陸搜尋引擎龍頭百度內部已經下令其AI系統「文心一言」（Ernie）使用的晶片，改向華為採購昇騰（Ascend）910B系列AI晶片。Ascend 910B晶片最大算力為256TFLOPS，相當於Nvidia A100。

百度為200台伺服器採購了1,600顆華為AI晶片，其中60%約1,000顆已經在10月底前出貨，華為預計在年底交付所有晶片。另一名消息人士指出，這波下單金額約為6,200萬美元。

雖然這波採購量並不算大，但報導指出，這顯示中國業者已逐漸有能力擺脫對美國技術的依賴。

百度 美國

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