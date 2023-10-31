周四雲台會 喊產業互補
以「共享RCEP新機遇，開創雲台融合新局面」為主題的第11屆雲台會，將於11月1到5日在雲南昆明等地舉辦，雲南省政府30日召開發布會宣布，將充分發揮雲台會對台經貿功能作用，加強與台灣優勢產業精準對接，促進雲台產業優勢互補、融合發展。
據指出，第11屆雲台會活動整體規模達800人，照「1+4+9」的模式舉辦，為1場主題活動，包括會面、嘉賓致詞、主題演講、計畫簽約等；4場專項活動，包括雲台生物醫藥大健康產業融合發展對接會、東協台商口岸經濟產業合作懇談會、雲台產業合作與 園區建設研討會、雲台數位經濟產業發展對接會。9場拓展活動，內容涵蓋招商引資、投資考察、產業合作以及雲台花卉產業及花植設計等。
據公布，主題活動期間，將有來自兩岸的政要、企業家、專家學者、知名人士等500餘人參加，包括大陸國台辦領導、雲南省政府領導、台灣政要、大陸全國台企聯、台灣工商界人士、專家、學者、企業家代表等。
據悉，本屆雲台會陸方規畫可能由大陸國台辦主任宋濤出席，台灣方面國民黨則預計有一名副主席與會。
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