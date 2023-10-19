大陸成立「數位與綠色經貿框架」 官方：首批35國參加

在高層近年來積極加入數位經濟多邊合作框架的趨勢下，大陸近日於第三屆一帶一路峰會期間公布《「一帶一路」數位經濟國際合作北京倡議》，同時也主導訂定並發布《數位經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議》，官方指出，第一批已經有35國參加，下一步將會有具體的落實行動方案、務實合作項目等。

大陸商務部國際司負責人18日晚間在商務部官網以「答記者問」表示，數位和綠色等新興領域的發展是推動世界經濟增長的新動能。近年來，全球、區域和雙邊層面的數位和綠色領域國際合作取得積極進展，但同時也存在可優化和需要解決的問題，特別是包容性不足、開放性也有待提升。

官方指出，這個框架重點聚焦數位和綠色等新興發展領域、創新合作形式，有4方面特點：一是自主自願，強調非約束性；二是靈活務實，各參加方可通過自主、雙邊、多方和集體行動等多種形式靈活開展合作；三是多方共建，鼓勵各參加方多維度調動資源，共同為這一框架實施提供支持；四是開放發展，後續各參加方可根據合作開展情況繼續充實、完善有關內容與合作方式，並歡迎更多感興趣的國家、地區和國際組織參加。

目前第一批確認參加的國家有阿富汗、阿根廷、白俄羅斯、汶萊、柬埔寨、喀麥隆、中非、智利、中國大陸、庫克群島、象牙海岸、衣索比亞、匈牙利、伊朗、肯亞、吉爾吉斯、寮國、蒙古、莫三比克、緬甸、尼加拉瓜、奈及利亞、紐埃、巴基斯坦、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、塞爾維亞、獅子山、斯里蘭卡、塔吉克、坦尚尼亞、泰國、土庫曼、烏茲別克、尚比亞等35個國家，還有一些國家表達了積極意向，正在履行國內報批程序。

根據《數位經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議》文件，鼓勵各方減少、消除或防制不必要的貿易壁壘、以事實為依據全面客觀看待數據安全問題、推進無紙貿易、加強數位基礎設施投資、鼓勵清潔能源與新能源車等領域投資合作。

文件強調，參加方將繼續完善相關合作內容並適時制定後續行動計畫，提升對倡議落實的支撐能力。可探索通過建立開放式專案庫等形式，以靈活方式開展合作。

公開資料顯示，2021年底大陸商務部長王文濤致信紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納（Damien O'Connor），正式提出申請加入《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA），這一協定係由智利、紐西蘭與新加坡共同發起。當時大陸商務部表示，申請加入DEPA，符合進一步深化國內改革和擴大高水平對外開放的方向，有助於中國在新發展格局下與各成員加強數位經濟領域合作、促進創新和可持續發展。

大陸已在2022年8月18日，根據DEPA聯合委員會的決定，正式成立「加入DEPA工作組」，全面推進加入DEPA的談判。

根據大陸工信部轄下的智庫「中國信息通信研究院」2023年7月發布的《全球數位經濟白皮書》，2016年至2022年，美國、中國大陸數位經濟持續快速增長，數位經濟規模分別增加6.5兆美元、4.1兆美元﹔其中大陸的數位經濟年均復合增長率為14.2%，是同期美中德日韓5國數位經濟總體年均復合增速的1.6倍。