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「昆山媽祖遊台灣」今起駕 庇佑兩岸安居樂業

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸台商、台胞媽祖信仰中心昆山慧聚天后宮舉辦為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，16日一早起駕返台。（圖／台商提供）
大陸台商、台胞媽祖信仰中心昆山慧聚天后宮舉辦為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，16日一早起駕返台。（圖／台商提供）

庇佑世界和平、庇佑兩岸同胞安居樂業，大陸台商、台胞媽祖信仰中心昆山慧聚天后宮為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，16日一早起駕返台，昆山台協會長、慧聚天后宮負責人孫德聰帶領江蘇昆山80位台商，恭請媽祖前往機場。抵台後，將到台灣各大媽祖廟參香並締結姊妹廟，深化兩岸連結。

孫德聰表示，昆山慧聚天后宮自2005到2010年，由政府支持、台商響應、民間參與方式，寶成集團蔡氏昆仲率先出資人民幣8,000萬元啟動資金， 兩岸同心協力打造大陸台商精神家園，兩岸文化交流平台以及台灣特色旅遊景點。

2010年，昆山媽自台灣鹿港天后宮分靈入火安座，是大陸華東地區規模最大的媽祖廟，曾於2014到2016年連續三年舉辦昆山媽回娘家活動，又於2022年舉辦「千里尋根」，護送媽祖回到故鄉福建莆田湄洲島。

此次為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，於16日早起駕，典禮依照傳統習俗，由陣頭演出拉開序幕，在上香呈疏典禮後，鐘鼓齊鳴恭送昆山媽起駕，清晨6時，慧聚天后宮已經熱鬧滾滾，除了隨行台商，還有震天鼓、電音三太子、舞龍隊、舞獅隊、哨角隊、舞蹈隊等陣頭隊伍。

在這次返台行程中，昆山媽祖將從南到北，依序到新北板橋慈惠宮、台中大甲鎮瀾宮、台中南屯萬和宮、嘉義新港奉天宮、台南西港慶安宮 、台南鹿耳門天后宮、高雄旗津天后宮參香並締結姊妹廟，並由慧聚天后宮贈送鎮宮之寶「唐山過台灣」水墨畫留念，以期深化兩岸媽祖宮廟連結，推進「媽祖文化」立德、行善、大愛的具體實質化、豐富多元、年輕活力化的三大指標。

同時，此次「昆山媽遊台灣」，昆山媽、財神土地公還將駐駕在企業賜福賜財，包括仁寶電腦桃園平鎮廠、寶元紀企業總部、南寶樹脂集團等企業，也將慧聚天后宮福德殿開基財神土地公、福安土地公護送回到屏東車城福安宮祖廟謁祖進香充電，以期庇佑更多兩岸同胞、賜給台商更多的福澤與財祿。

孫德聰說，昆山慧聚天后宮成立以來，一切無一不是由兩岸同胞的同心協力、互助共榮、當然還有台商的努力與各界的支持才能完成，今年啟動「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，將兩岸同胞用另一種方式連結起來，相信這一切都是媽祖最好的安排，祈願慈悲的媽祖庇佑世界和平，庇佑兩岸同胞安居樂業。

除了隨行台商，還有震天鼓、電音三太子、舞龍隊、舞獅隊、哨角隊、舞蹈隊等陣頭隊伍。（圖／台商提供）
除了隨行台商，還有震天鼓、電音三太子、舞龍隊、舞獅隊、哨角隊、舞蹈隊等陣頭隊伍。（圖／台商提供）
昆山台協會長、慧聚天后宮負責人孫德聰帶領江蘇昆山80位台商恭請媽祖前往機場。（圖／台商提供）
昆山台協會長、慧聚天后宮負責人孫德聰帶領江蘇昆山80位台商恭請媽祖前往機場。（圖／台商提供）

鹿港天后宮 媽祖 台商

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