兩岸進出口衰退 陸海關總署：適時推出新的政策措施

今年前三季，兩岸進出口額呈持續衰退趨勢，大陸海關總署發言人呂大良13日回應表示，大陸將繼續密切關注有關貿易走勢和 政策措施的落實狀況，加強穩外貿政策措施儲備，適時推出新的政策措施，持續協助外貿穩定發展。

大陸國新辦13日召開前三季進出口狀況記者會，邀請大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良出席，他在回應本報記者提問，有關今年來兩岸進出口額衰退，大陸對台進行貿易壁壘調查，下一步將如何繼續推動兩岸經貿正常化發展時，做出上述回應。

呂大良首先表示， 今年前三季，兩岸貿易總值人民幣1.36兆元，年減14.6%。 其中，中國大陸對台灣地區出口人民幣3,518億元，較去年同期下降15%；自台灣地區進口人民幣1.01兆元，較去年同期下降14.5%。

他說，今年以來，大陸海關在職責範圍內，在促進貿易便利化、優化口岸營商環境等方面推出了一系列創新措施，取得了積極成效，「我們將繼續密切關注有關貿易走勢和政策措施的落實狀況，加強穩外貿政策措施儲備，適時推出新的政策措施，持續協助外貿穩定發展」。

據會上宣布，以人民幣計，今年前三季，大陸進出口總值人民幣30.8兆元，較去年同期微降0.2%。 其中，出口人民幣17.6兆元，年增0.6%；進口人民幣13.2兆元，年減1.2%。

呂大良表示，主要有五面向的特徵，一是外貿規模穩中有增，9月創年內單月新高；二是民營企業進出口較快成長；三是對共建「一帶一路」國家進出口好於整體；四是機電產品出口佔比提升；五是大宗商品、消費品進口擴大。

值得注意的是，今天的記者會上，還有外媒關注大陸海關總署發布數據，與馬來西亞、美國、泰國、新加坡等國數據有所落差，以及大陸方面在記者會上，並未即時發布以美元為單位的數據，可能要等一段時間才能取得。

呂大良回應說，中國大陸海關的統計和貿易夥伴的統計，理論上是互為鏡像的，但實際上由於各種原因，比如說由於第三地的轉口等因素導致不完全一致。