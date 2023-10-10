總理李強宣示 數位經濟做強做優做大

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

新華社報導，大陸國務院總理李強10月7日至9日於浙江進行調研。李強在調研期間強調，要從戰略全局高度做強做優做大數位經濟，打好關鍵核心技術攻堅戰，努力在數位經濟新賽道爭先領跑。在加快數位化轉型中賦能經濟社會發展，塑造高質量發展新動能新優勢。

李強在調研時召開座談會指出，數位經濟發展正深刻改變人類。要大力推進數位科技創新突破，打好關鍵核心技術攻堅戰。聚焦大數據和計算產業、新一代人工智能產業等戰略前沿，並培育數位產業集群，努力在數位經濟新賽道爭先領跑。並且要加快網路、算力、應用基礎設施建設，持續提升平台經濟國際競爭力，增強數位經濟發展基礎支撐能力。

李強認為，數位化浪潮亦是一種變革力量，必須順應這一趨勢，大力推進數位化轉型，要在加快數位化轉型中，賦能經濟社會發展。當前特別是要以數位化轉型推進新型工業化，突出重點領域，大力推動製造業數位化轉型；突出關鍵變量，加快推動人工智能創新應用。

李強 攻堅

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