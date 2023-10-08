美出口管制 再增42家陸企

美國商務部6日以涉支援俄軍事工業為由，將42家大陸企業列入出口管制清單。對此，大陸商務部7日批評美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，中方對此「堅決反對」，並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美國商務部聲明，這些企業包括香港與中國大陸的半導體業者，他們自2023年3月1日起，向與俄羅斯國防部門有關聯的俄羅斯公司提供美國原產的積體電路，這些積體電路包括俄羅斯用於對烏克蘭平民目標發射飛彈和無人機的精確導引系統中的微電子系統。

值得注意的是，這是美國短期內第二度對陸企進行制裁。上一次宣布將大陸實體列入出口管制清單是在9月25日，有10家大陸企業與1名個人被列入實體清單，他們被指控提供伊朗零件用於開發和生產「見證者」系列無人機，該機型曾被伊朗用於攻擊中東油輪，也被俄羅斯應用在烏克蘭戰場上。

另據美國之音報導，美國商務部長雷蒙多9月中旬表示，目前有700多家中國大陸公司被列入美國的出口管制清單。