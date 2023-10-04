陸兩選手相擁意外組成「64」照片因此被封？新華網還有

杭州亞運田徑項目女子100公尺跨欄決賽後，大陸選手林雨薇與吳豔妮互相擁抱，但兩人身上號碼剛好是「6」和「4」，組成了「64」這組數字。近日，網傳這張相片因此遭到封殺，但實際搜索大陸網路，截至4日17時，這張相片仍出現在新華網、央視等官方媒體網站上，「6」、「4」兩個數字也沒有被打上馬賽克。

這場賽事於10月1日進行，當天正好是中共建政74周年，林雨薇與吳豔妮在賽後相互擁抱、比起打氣的畫面，被攝影記者捕捉到。但許多網友都發現，兩人站在一起身上的號碼剛好呈現出「64」這組中共的「禁忌數字」。

有網友以馬賽克遮擋著該照片的「64」編號處，並聲稱是大陸發布的新聞照片，暗喻陸媒把「六四」當成禁忌話題，但根據台灣事實查核中心查證，該張照片是由官媒新華社攝影記者所攝影，原發布照片並未加上馬賽克。

不過，這張照片在大陸社群平台上確實幾乎消失。自由亞洲電台報導，央視官方微博10月2日發文祝賀林雨薇奪下金牌，多張照片中也曾一度出現這張「64」照片，但隨後便被撤下，換成其他照片。報導並稱，網友轉的照片也都被刪除，只留下兩人比賽或是拉背角度的擁抱照。

截至目前，除新華網等少數官媒，微博上也只剩零星的上述「64」照片。但這張照片卻在外國社群平台「X」（前推特）上被大量轉發。