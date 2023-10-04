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陸兩選手相擁意外組成「64」照片因此被封？新華網還有

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
10月1日，杭州亞運田徑項目女子100米欄決賽後，新華社記者拍下這張大陸選手林雨薇（左）和吳艷妮相擁的相片，近日成為網上熱議話題。（新華社）
10月1日，杭州亞運田徑項目女子100米欄決賽後，新華社記者拍下這張大陸選手林雨薇（左）和吳艷妮相擁的相片，近日成為網上熱議話題。（新華社）

杭州亞運田徑項目女子100公尺跨欄決賽後，大陸選手林雨薇與吳豔妮互相擁抱，但兩人身上號碼剛好是「6」和「4」，組成了「64」這組數字。近日，網傳這張相片因此遭到封殺，但實際搜索大陸網路，截至4日17時，這張相片仍出現在新華網、央視等官方媒體網站上，「6」、「4」兩個數字也沒有被打上馬賽克。

這場賽事於10月1日進行，當天正好是中共建政74周年，林雨薇與吳豔妮在賽後相互擁抱、比起打氣的畫面，被攝影記者捕捉到。但許多網友都發現，兩人站在一起身上的號碼剛好呈現出「64」這組中共的「禁忌數字」。

有網友以馬賽克遮擋著該照片的「64」編號處，並聲稱是大陸發布的新聞照片，暗喻陸媒把「六四」當成禁忌話題，但根據台灣事實查核中心查證，該張照片是由官媒新華社攝影記者所攝影，原發布照片並未加上馬賽克。

不過，這張照片在大陸社群平台上確實幾乎消失。自由亞洲電台報導，央視官方微博10月2日發文祝賀林雨薇奪下金牌，多張照片中也曾一度出現這張「64」照片，但隨後便被撤下，換成其他照片。報導並稱，網友轉的照片也都被刪除，只留下兩人比賽或是拉背角度的擁抱照。

截至目前，除新華網等少數官媒，微博上也只剩零星的上述「64」照片。但這張照片卻在外國社群平台「X」（前推特）上被大量轉發。

據報導，這場賽事由林雨薇以12秒74奪冠，吳艷妮以12秒77居次，但由於吳艷妮偷跑，還指控是受到印度選手亞拉吉（Jyothi Yarraji）影響而搶跑，最後大會確認吳艷妮犯規，亞拉吉才是被其影響的人。最終，吳艷妮銀牌資格遭取消，其「偷跑+汙衊」的行徑，也招致大批大陸網友批評。

截至4日傍晚，新華網仍有大陸選手林雨薇與吳豔妮相擁而組成的「64」照片。（圖／截自新華網）
截至4日傍晚，新華網仍有大陸選手林雨薇與吳豔妮相擁而組成的「64」照片。（圖／截自新華網）
大陸官媒央視的微博撤下了大陸選手林雨薇與吳豔妮的合照，該照片目前在微博上也疑似被禁，幾乎消失。（圖／取自「X」帳號「李老師不是你老師」）
大陸官媒央視的微博撤下了大陸選手林雨薇與吳豔妮的合照，該照片目前在微博上也疑似被禁，幾乎消失。（圖／取自「X」帳號「李老師不是你老師」）

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