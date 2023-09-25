大陸房貸利率今下調 逾4,000萬人受惠

大陸各家銀行25日起下調存量首套住房商業性個人住房貸款利率。此次調整後的利率平均降幅約為0.8個百分點，涉及客戶可能超過4,000萬人，涉及貸款規模可能達到人民幣25兆元（約合新台幣110兆元）。

綜合澎湃新聞及上海證券報報導， 根據主要銀行此前的公告，對於執行LPR（貸款市場報價利率）定價的浮動利率首套房貸款，借款人不需主動申請，銀行將於2023年9月25日統一對滿足條件的貸款進行利率批量調整。

以建行為例，2023年9月25日該行將按照前期公告的規則對符合調整條件的存量住房貸款進行統一批量調整，調整後的利率當日立即生效，調整成功後將通過短信告知。

「預計超過九成符合條件的借款人可在第一時間充分享受政策紅利，其他借款人的存量房貸利率也將在10月底前完成調整。」人行貨幣政策司司長鄒瀾上周在國務院政策例行吹風會上表示，大部分符合要求的存量首套房貸款利率將降至LPR，2022年5月以後的將降至LPR減20個基點，直接下調至政策下限。

報導引述接近金融監管層的有關人士表示，存量首套住房貸款利率調整後，利率平均降幅大約為0.8個百分點。

據測算，以100萬元、25年期、原利率5.1%的存量房貸為例，假設借款人和銀行協商將房貸利率調降至4.3%，每年可省下的利息支出超過5,000元。

下調存量房貸利率，可減輕民眾的利息負擔，增強其消費能力。對銀行而言，盡管本次調整會一定程度上縮窄息差，但可減少房貸提前還款現象，並減少違規使用經營貸、消費貸置換存量住房貸款的空間，減少風險隱患。

據大陸銀行內部人士預計，8月提前還款約人民幣3,800億元，較峰值回落近一半，9月後提前還款現象還將繼續改善。