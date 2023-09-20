快訊

兩天內反轉！吳子嘉曝陳吉仲請辭內幕：蔡英文被賴清德人馬「逼宮」

總統大選最新民調／賴清德42.52%領先 郭台銘公布副手不升反降

美國取消試射極音速飛彈 與中俄軍武競賽為何從領先變落後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行未降息！本月LPR持平 機構分析未來仍可能下調

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行公布9月貸款市場報價利率（LPR），一年期與五年期利率維持不變，符合市場預期。（中新社）
人行公布9月貸款市場報價利率（LPR），一年期與五年期利率維持不變，符合市場預期。（中新社）

人行公布9月貸款市場報價利率（LPR）顯示，一年期LPR為3.45%；5年期以上LPR為4.2%，均維持不變，符合市場預期。但機構分析未來LPR仍有下調可能。

LPR是在中期借貸便利（MLF）利率基礎上加點形成，人行15日在本月的MLF續作中加大了淨投放力度，中標利率則保持不變。

LPR在8月時呈現非對稱降息，其中1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR按兵不動。今年以來，1年期LPR累計下調20個基點，5年期以上LPR下調幅度為10個基點。

中信證券首席經濟學家明明在研報中指出，8月MLF降息後5年期LPR「按兵不動」，而9月降準以及國有行下調存款利率為長端LPR補降提供一定空間。但目前銀行面臨較大的淨息差壓力，尤其是考慮到後續存量按揭利率調整和地方化債會增加其經營難度，9月商業銀行主動調降LPR的意願不強。考慮到金融讓利實體的背景，未來LPR仍有下調的可能。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，年底前不能完全排除LPR繼續下調可能：一是要視第四季宏觀經濟及房市走向而定，MLF還有下調的空間；二是考慮到接下來一段時間大陸國內物價會持續處於偏低水準，也為進一步下調政策利率提供了有利條件；三是預計監管層會主要運用穩匯率政策工具應對人民幣匯率波動，匯市風險可控。綜合上述，第四季仍存在MLF下調帶動LPR跟進調整的可能。

LPR由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

人民幣

延伸閱讀

00933B最便宜的公司債ETF！ 她「月配息+收益平準金」：等不及要申購了

短天期新興債 有看頭

6月Fed暗示明年會降息四次？專家「太超過」：時機未到時不可能

人行宣布降準0.25個百分點 明日起實施

相關新聞

大陸持有美債 探14年低點

美國財政部公布的最新資料顯示，7月美債前三大海外債主的持有量變動有所分化，日本增持，大陸和英國則減持。其中，大陸已連續第...

跟進恒大 融創中國在美聲請破產保護

大陸地產商「融創中國」跟進恒大集團，也在美國聲請破產保護，藉以獲得美國法庭對融創在香港有關債務重組協議的認可。

華為乘勝追擊 5G手機連發

華為在高階手機Mate 60 Pro手機熱賣後，市場傳出華為乘勝追擊，將於10月至11月發表一款中階5G手機—新一代No...

任正非：蘋果是我們的老師

華為創辦人兼執行長任正非此前於國際大學生程式設計競賽（ICPC）的談話19日曝光，他表示，美國的制裁是壓力也是動力，經過...

熊貓消費節 德陽館4天引資600萬

2023消費提振年金秋購物節暨第二屆四川國際熊貓消費節主題展，近日在成都世紀城新國際會展中心舉辦。其中，以「蜀里安逸悠然...

全球最自由經濟體排名 香港首次丟掉榜首之位

加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）剛公布2023年全球最自由經濟體排名，香港首次失去榜首之位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦