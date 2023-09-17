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陸長假將到！出境遊預定量暴增20倍泰國重返熱門目的地

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸中秋+「十一」連假即將到來，可望掀起一波出國旅遊熱潮。圖為廣州白雲機場T1航站樓資料照。中新社
大陸中秋+「十一」連假即將到來，可望掀起一波出國旅遊熱潮。圖為廣州白雲機場T1航站樓資料照。中新社

大陸將迎來今年最長連假，這讓當地旅遊市場再次熱絡起來，相關旅遊產品的預訂也持續升溫。大陸多家在線旅遊平台數據紛紛顯示，大陸中秋、「十一」長假長線遊市場預訂量增長迅速，出境遊的相關產品預訂量快速上漲，年比增長超過20倍。 其中，泰國在宣布對陸客實施為期五個月的免簽政策後，也重新成為陸客旅遊熱門目的地。

綜合陸媒報導，據大陸知名旅遊平台攜程指出，截至9月6日，大陸境內旅遊產品預訂量年比增長近五倍，機票、民宿等業態相較前一期增長超過50%。另一家在線旅遊平台去哪兒的數據顯示，截至9月13日，中秋、「十一」長假出境旅行團產品的相關搜索量相較前一期大漲3.7倍，出境飯店預訂熱門目的地前五名為：香港、泰國、澳門、南韓及馬來西亞

此外，大陸國家移民管理局統計，從7月1日截至8月29日止，大陸全國公安機關出入境管理機構共簽發普通護照342萬本、往來港澳台三地通行證及簽註1,858.5萬本次，相比前一期分別增加7.1%、27.5% 。大陸全國邊檢機關共查驗出入境人員8,241.3萬人次，相較前一期增加19.88%。

同程研究院首席研究員程超功表示，鑑於8月北京宣布第三批出境旅行團旅遊目的地名單，而旅遊規劃、簽證辦理等需要一定時間與周期，出境遊市場直到暑期階段才快速升溫，預計出境遊市場在兩周後的中秋、「十一」假期也能迎來客流小高峰。

此前，泰國於9月13日宣布，對中國遊客實施為期五個月的免簽政策，中國公民赴泰國旅遊無須申請簽證。消息一出，僅半小時，多個平台上泰國相關搜索熱度相比前一期上漲800%。從去哪兒旅行網大數據可見，在平台上泰國機票搜索量比上周同一時間上升超過七成，飯店搜索量則較前一期上漲一倍。

攜程平台上，中秋「十一」長假期間，出境機票搜索熱度比疫情前同期恢復近100%，出境機票的主要搜索目的地為泰國、南韓、美國、英國等地。同時，出境遊飯店搜索熱度年也比2019增加近2成，泰國、南韓、新加坡、馬來西亞等目的地飯店是用戶的熱門選擇。

泰國 馬來西亞 機票

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