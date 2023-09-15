快訊

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

T1聯盟／震撼！台中太陽未通過財務審查 被取消參賽資格

盼賴佩霞和郭董溝通 朱立倫：尊重一下我們60%以上民意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加上五星元素 大陸公布新版外國人永久居留證

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
新版永居證式樣的背面。 中新網
新版永居證式樣的背面。 中新網

大陸中新網報導，中國國家移民管理局15日在北京召開新聞發布會，宣布將於今年12月1日起正式簽發啟用新版中華人民共和國外國人永久居留身份證(以下簡稱「永居證」)，同時發布新版永居證式樣。報導稱，新版永居證啟用後，現版永居證在有效期內仍可繼續使用，持證人可根據個人需要，適時申請換發新版永居證。

該報導說，永居證是國家移民管理局對符合條件的外國人批准其在境內永久居留後，為其簽發的法定身份證件。該證作為個人身份證件可單獨使用，持證人可在住宿登記、購買車(船、機)票等需要證明個人身份的場合作為合法憑證，無須再出示其外國護照。

報導稱，新版永居證在保持現版基本式樣的基礎上，新加入了體現國家標識的五星元素，優化美化版式佈局，採用更為先進的防偽技術，改進提升了證件信息存儲和應用管理服務手段。新版永居證升級技術、增強功能，新證啟用後，持證人可通過互聯網平台線上辦理交通出行、生活消費、金融等私人事務，將進一步便利持證人在境內工作、學習、生活。

國家移民管理局相關負責人介紹說，啟用新版永居證，是服務保障國家高水平對外開放，提升外國人管理服務信息化水平的實際舉措，有利於提升移民管理服務的質量效率，更好服務海外人才來華工作、學習、生活，貫徹落實好人才強國戰略。

該負責人說，下一步，國家移民管理局將會同有關部門加快推進各相關行業信息系統、設施設備的匹配性升級改造，拓展應用範圍，提升體驗滿意度，全面順利實現改版永居證的功能目標。

大陸將於十二月一日換發新式永久居留證。 中新網
大陸將於十二月一日換發新式永久居留證。 中新網

移民 北京

延伸閱讀

苗栗縣組團赴陸明出發 盼成為全台第二個雙城互惠交流

大陸8月房價持續走弱 一線城市二手房降幅收窄

歐查補貼…陸電動車廠恐遭課27.5%關稅 比亞迪台鏈警戒

陸前8月水利建設投資7千億人民幣

相關新聞

陸民航局：今年中秋十一小長假將有2100萬旅客乘機出行

據大陸央廣網，大陸民航局運輸司副司長靳軍號在今15日的九月例行新聞發布會上表示，今年大陸中秋國慶共8天假期，也是中國民航...

人行降準1碼後再出手 啟動14天期逆回購降20個基點

中國人民銀行（大陸央行）昨宣布自15日起降準1碼（0.25個百分點）後，今日上午再度出手，宣布開展規模1,390億元（人...

上海自貿區十年吸外資586億美元 成經濟增長發動機

上海自由貿易試驗區將於9月29日運行滿10周年，大陸官員表示，截至2022年底，十年來上海自貿區新註冊企業超8.4萬家，...

加上五星元素 大陸公布新版外國人永久居留證

大陸中新網報導，中國國家移民管理局15日在北京召開新聞發布會，宣布將於今年12月1日起正式簽發啟用新版中華人民共和國外國...

經濟回穩跡象顯現？ 大陸8月工業增加值高於預期

大陸國家統計局15日公布8月總體經濟數據，其中工業增加值年增4.5%，創下今年4月以來的最快增速，社會消費品零售總額比上...

大陸8月房價持續走弱 一線城市二手房降幅收窄

大陸官方15日發布最新房價數據，8月住宅售價持續下滑。其中，各線城市新建住宅售價較前月略降，二手房價相比前月亦持續下滑，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦