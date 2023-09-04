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麥當勞咖啡宣布退休、今晚六點正式道別 粉絲湧入臉書留言：晴天霹靂

香港01／ 撰文：尹嘉蔚
圖擷自麥當勞臉書
圖擷自麥當勞臉書

麥當勞在社交平台上突然宣布停止供應所有咖啡，包括凍、熱優質濃香咖啡和優質即磨咖啡。這項決定在今天（2023年9月4日）晚上6時之前生效。許多網友紛紛留言表示，麥當勞的咖啡是他們早餐必喝的選擇，對此感到非常惋惜。

麥當勞在其Facebook專頁上宣布，他們的咖啡將正式與顧客道別。凍、熱優質濃香咖啡和優質即磨咖啡將供應至今天的18:00。對於那些想品嚐一杯的朋友，請把握這個機會，今天去享受一杯咖啡吧。

有網友留言覺得即磨咖啡退場，可能以後不會想再去麥當勞吃早餐了，「一間連鎖速食店若連咖啡都沒有、就可以不用再去了」、「無咖啡我要怎麼配我的早餐？」、「後會無期」、「還我研磨咖啡」、「會減少很多來客群吧。」

不過也有人猜測麥當勞，這次決定是否想提升McCafe的銷量，不過卻令人質疑「現在已經很多人愛喝即磨咖啡了，這樣做真的可以把Mccafe的銷量提升嗎？我覺得個決定太草率。」

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文章授權轉載自《香港01》

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