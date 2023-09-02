魯台會開幕　簽約11.97億美元台資項目

第27屆魯台經貿洽談會暨2023台商大會2日在山東濰坊開幕，共有250多名台商參會，大陸國台辦副主任潘賢掌表示，希望廣大台灣同胞積極把握「中國式現代化」發展機遇，致力推動兩岸交流合作；國民黨副主席夏立言說，魯台要充分發揮各自潛力，不斷加強交流合作，實現互利共贏。

魯是山東省的簡稱，據中新社，第27屆魯台會以「中國式現代化的魯台融合發展新機遇」為主題，開幕式上，有14個重點台資項目進行現場簽約，總投資額達11.97億美元。

潘賢掌表示，本屆魯台會有助於推動兩岸產業鏈、創新鏈、人才鏈、價值鏈合作，深化兩岸經濟社會融合發展。

夏立言說，魯台會至今舉辦了27屆，對於促進魯台兩地經貿發展貢獻卓著、成就斐然。魯台兩地淵源深厚、合作優勢明顯、發展空間巨大，要充分發揮各自潛力，不斷加強交流合作，實現互利共贏。

山東省省長周乃翔說，山東願和廣大台商一道，共享發展新機遇，深化低碳產業、先進製造業、現代農業等領域務實合作，聚力加快海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區建設，推動魯台融合發展再上新水平。他說，我們將持續完善魯台經貿合作機制和惠台政策，努力讓廣大台商在山東放心投資、安心發展、舒心生活。

參會和發表致辭、演講的兩岸嘉賓來包括兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆、大陸全國台企聯會長李政宏、工業總會理事長苗豐強、商業總會主席賴正鎰等。