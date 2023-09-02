快訊

甩出軌傳言！梁朝偉影展領終身成就獎 落淚感謝妻子劉嘉玲

海葵颱風逐漸增強！8縣市宣布停班課 3日全台颱風假狀況一次看

魯台會開幕　簽約11.97億美元台資項目

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
第27屆魯台會在山東濰坊召開。取自中新社
第27屆魯台會在山東濰坊召開。取自中新社

第27屆魯台經貿洽談會暨2023台商大會2日在山東濰坊開幕，共有250多名台商參會，大陸國台辦副主任潘賢掌表示，希望廣大台灣同胞積極把握「中國式現代化」發展機遇，致力推動兩岸交流合作；國民黨副主席夏立言說，魯台要充分發揮各自潛力，不斷加強交流合作，實現互利共贏。

魯是山東省的簡稱，據中新社，第27屆魯台會以「中國式現代化的魯台融合發展新機遇」為主題，開幕式上，有14個重點台資項目進行現場簽約，總投資額達11.97億美元。

潘賢掌表示，本屆魯台會有助於推動兩岸產業鏈、創新鏈、人才鏈、價值鏈合作，深化兩岸經濟社會融合發展。

夏立言說，魯台會至今舉辦了27屆，對於促進魯台兩地經貿發展貢獻卓著、成就斐然。魯台兩地淵源深厚、合作優勢明顯、發展空間巨大，要充分發揮各自潛力，不斷加強交流合作，實現互利共贏。

山東省省長周乃翔說，山東願和廣大台商一道，共享發展新機遇，深化低碳產業、先進製造業、現代農業等領域務實合作，聚力加快海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區建設，推動魯台融合發展再上新水平。他說，我們將持續完善魯台經貿合作機制和惠台政策，努力讓廣大台商在山東放心投資、安心發展、舒心生活。

參會和發表致辭、演講的兩岸嘉賓來包括兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆、大陸全國台企聯會長李政宏、工業總會理事長苗豐強、商業總會主席賴正鎰等。

台商 夏立言 國台辦

延伸閱讀

宋濤會夏時強調：同國民黨等推動兩岸重回和平發展軌道

獨／陪侯友宜訪美前 夏立言再出訪中國大陸

民進黨：「藍能可貴」國民黨人收受綠能政治獻金破千萬

我恢復兩岸團客旅遊 綠委：歡迎客機、戰機就別來了

相關新聞

碧桂園39億人民幣境內債獲展期 下一關卡3天後到

陷入「爆雷」危機的大陸房產巨頭碧桂園，旗下首檔尋求展期的境內債券「16碧園05」展期方案獲得債權人的批准，勉強避免了違約...

北上廣深全部落實「認房不認貸」 分析：金九銀十可期

繼廣州、深圳宣布實施「認房不認貸」後，上海、北京1日也表態跟進，至此，大陸四大一線城市全部加入認房不認貸的行列。大陸房產...

龔正會IMF總裁：期待更多國際經濟、金融機構落「滬」

上海市市長龔正2日會見了近日訪華的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。龔正表...

小米Q2獲利躍增1.6倍

小米集團昨（29）日公布今年第2季財報，營收人民幣673.5億元（約新台幣2,963億元），高於市場預估的人民幣651....

上海「認房不認貸」首日 房仲：買方多了三成

上海官宣從2日起執行首套房貸款「認房不認貸」政策。新政一出，給房市帶來重大的政策利多。信義房屋上海業務一區總監魏逢佑2日...

特斯拉減價戰 「2車款再降20萬」 中國早買車主索償

中國的汽車價格戰沒完沒了，新一輪又洶湧來襲。剛在8月份減價的特斯拉（Tesla）又突然出狠招，宣布Model S、Mod...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦