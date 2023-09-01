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特斯拉新款Model 3大陸售價高於預期 ModelS／X大降價

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
特斯拉推出新版Model 3轎車，1日起在大陸市場開啟預售。（取自特斯拉官方微博）
特斯拉推出新版Model 3轎車，1日起在大陸市場開啟預售。（取自特斯拉官方微博）

美國電動汽車巨頭特斯拉推出新版Model 3轎車，1日起在大陸市場開啟預售。新款Model 3的售價從25萬9,900元（人民幣，下同，約新台幣114萬元）起跳，高於市場預期的20萬元左右，起售價也比目前在售Model 3提高了2.8萬元。另外，特斯拉1日也在宣布調降大陸市場Model S與Model X的售價，可見特斯拉除了推新車，亦積極降價以提振銷量。

綜合上海證券報、第一財經報導，在特斯拉Model 3上市6年後，特斯拉中國官網1日正式上線新款「Model 3煥新版」，普通版和長續航版起售價分別為25萬9,900元和29萬5,900元，預計交付時間是今年第四季度。

據報導，相比舊款Model 3，新款入門版本的官方售價高出2.8萬元，如果算上舊款現車擁有的8000元保險補貼，則新款入門版實際售價比舊款貴3萬6000元。

從數據參數看，新版續航表現更佳，從舊版的556公里提高至606公里，長續航版則可達713公里；最高時速從舊款的每小時225公里，降至每小時200公里；百公里加速時間則不變，均為6.1秒。此外，新款Model 3在外觀、內飾、駕駛操作等方面也與舊款有所不同。

特斯拉於2017年推出了Model 3轎車後大受歡迎，不過，有業內人士指出，隨著中國新能源汽車產業快速發展，特斯拉Model 3的競爭對手也越來越多，長達6年不升級也讓消費者產生了一定的審美疲勞，這也是特斯拉決定升級Model 3的原因。路透亦指出，新款Model 3旨在提高該車型的吸引力，並削減生產成本。

在新車發售前，大陸業內人士盛傳售價預計在20萬元左右，但最終售價高於預期。業內人士分析，一方面可能是因為舊款庫存還沒有清完，另一方面，新款Model 3在剛推出的時候，可能並沒有達到最佳的規模效應，因此成本依舊偏高。

另外，特斯拉1日在官方微博宣布Model S／X售價調整。其中，Model S的售價從69.89萬元起售，此前為75.49萬，降幅達5.6萬元；Model X的售價從73.89萬元起售，此前為83.69萬元，降幅達9.8萬元。

特斯拉近期積極降價，日前Model Y長續航版和高性能版才剛降價1.4萬元。報導指出，提振銷量也被認為是特斯拉降價和推出新車的原因之一。

特斯拉1日宣布調降大陸市場Model S與Model X的售價。（取自特斯拉官方微博）
特斯拉1日宣布調降大陸市場Model S與Model X的售價。（取自特斯拉官方微博）

售價 特斯拉 X

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