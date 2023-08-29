南方5省 共建電力交易平台

中國南方電網公司日前宣布，經過一年運行，南方區域電力市場基本具備電力現貨跨省區交易條件，預計今年年底前，電力現貨交易將從廣東省內擴大到廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區，實現電力資源跨省區、短周期流動。

中新社報導，南方區域電力市場包括電力中長期市場、現貨市場和輔助服務市場。在電力現貨市場，供需雙方可以根據市場實時供求情況，發現電力商品在不同時間和空間上的價格，電價根據市場供需變化在一定範圍內可高可低。

南方電網相關負責人表示，經過幾年探索發展，廣東電力現貨市場已基本達到了用市場化手段配置資源的效果，在電力保供中發揮了很好的作用。

「今年7月，我們正式簽訂了電力現貨交易合同，現貨交易電量從數十萬千瓦時提升至上百萬千瓦時。電力現貨交易可讓我們豐富生產供能體系、降低生產成本，並根據電價的時序價格差異及時調整和優化生產部署，提升企業運營的彈性和抗風險能力」。惠州好萊客集成家居有限公司行政管理部經理陳健輝說。

報導稱，今年開始，新能源也加入了電力現貨交易。今年上半年，廣東新能源發電參與電力現貨市場交易電量34.1億千瓦時，同比增長210%。

南方區域電力市場自2022年7月試運行以來，經過多輪測試、優化，基本具備電力現貨跨省區交易條件。今年上半年，南方區域註冊市場主體有15.5萬家，同比增長27.9%，區域市場化交易電量超4080億千瓦時，占全社會用電量56.41%。