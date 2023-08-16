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創辦人許家印「技術性離婚」？ 恒大集團說話了

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國恒大集團主席許家印與妻子丁玉梅。圖／取自搜狐新聞
中國恒大集團主席許家印與妻子丁玉梅。圖／取自搜狐新聞

中國恒大集團在最新公告中未將丁玉梅列為董事局主席許家印的配偶，「許家印離婚」的說法8月16日在網上流傳。恒大方面對此回應稱：「不清楚，沒有消息」。

綜合上海證券報、券商中國及騰訊新聞報導，中國恒大8月14日公告披露，恒大汽車與公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅（以下統稱「認購方」）訂立股份認購協議及抵銷協議，公司及其他方向恒大汽車提供的若干貸款，擬轉換為恒大汽車新股。

其中，中國恒大、許家印，分別認購41.78億股、5.21億股恒大汽車股份，對應金額分別為160.45億港元（約27.8億新元）、20億港元。在此公告中，丁玉梅已經被定義為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」。

此前，在中國恒大發布的2021年中期報告中，丁玉梅仍然是以「許太太」的名義出現。

對於有人質疑此舉或為「技術性離婚」，丁玉梅可在財務上與許家印進行分割，規避債務等問題，報導引述一位大陸權威法律人士指出，在中國法律規定中，即便離婚，在婚內產生的共同債務依然需要共同償還，離婚無法達到將個人債務與夫妻共同債務相隔離的目的。

公開資料顯示，丁玉梅1957年1月出生於安徽濉溪縣丁姜樓村，大學畢業後被分配到河南省舞陽鋼鐵公司上班，與同樣分配至此、比她小一歲的許家印相識並結為夫妻。

2019年10月16日，胡潤研究院發布《2019胡潤女企業家榜》，丁玉梅以人民幣170億元的身價排名第26。

據大陸官媒此前報導， 許家印2008年接受媒體採訪時描述丁玉梅說：「她有學歷，有自己的事業，但是為了照顧我，都放棄了」；「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架但從沒真正翻過臉。別的我不敢說是公司第一，但我們夫妻的感情，不自誇的說，一直是恒大人學習的榜樣。」

據《南都周刊》2010年報導，許家印夫婦感情篤定，是恒大集團的「模範夫妻」。許家印不許妻子參與公司的管理，是因為他寄希望恒大做一家現代公司，而非家族企業。

許家印 債務 恒大

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