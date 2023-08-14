快訊

口罩再鬆綁！藥局等醫事機構不強制 4大場所仍需戴上

轟檢方醜化高虹安形象 柯文哲支持捍衛清白：相信絕無貪汙企圖

對號座車廂站滿人挨批「台鐵化」 台灣高鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從「世界工廠」到GDP增長率粵省21城市墊底 東莞怎麼了？

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
東莞曾是世界工廠，也是中國大陸GDP逾人民幣兆元的地級市之一，如今GDP增速卻在廣東全省墊底。（取自澎湃新聞）
東莞曾是世界工廠，也是中國大陸GDP逾人民幣兆元的地級市之一，如今GDP增速卻在廣東全省墊底。（取自澎湃新聞）

工業承壓、外貿放緩，被譽為「世界工廠」的廣東東莞，今年上半年GDP按年僅增長1.5%，增速在廣東省21個城市中墊底。大陸專家認為，東莞應構建國際國內雙循環發展格局，同時利用省內其他城市的科研力量，來幫助自身實現轉型升級。

東莞市統計局公布，上半年東莞全市GDP為人民幣5,262.10億元，按年增長1.5%。較今年第1季（2.2%），以及去年同期（1.6%）均有所下降。

廣東省上半年GDP增長5%，全省21個地級市有11個增速達到全省平均水平，揭陽增速最快，達到7.6%；東莞增速位居倒數第一，而倒數第二、三位的肇慶、茂名均增長2.9%，增速接近東莞的2倍。

此外，在大陸24個GDP超過人民幣兆元的城市中，東莞上半年經濟增速同樣墊底。

《中國新聞周刊》引述廣東省體制改革研究會執行會長彭澎的看法指出，東莞一直以「世界工廠」著稱，製造業佔比很大，但自有知識產權不足，對外依存度很高。因此，當前產業外遷、訂單減少、疫情和貿易保護主義打擊產業鏈供應鏈等因素，對東莞經濟增長影響很大。

廣東省社會科學院經濟學研究員丁力則表示，作為全世界重要的加工貼牌生產基地，東莞外貿依存度比一般的城市要高得多，一度達到200%到300%，「海外市場不景氣，對東莞經濟的影響自然比較大」。

他認為，東莞的傳統產業具有深厚的產業基礎和發展優勢，在大力發展新興產業的時候，要充分考慮產業技術儲備、創新能力、人才數量、企業生態等發展要素，同時還要「喜新不厭舊」，這也能為已有產業的發展帶來新機遇。

彭澎認為，東莞的產業鏈供應鏈配套比較齊全，但核心技術大多受制於人，產業鏈供應鏈需要「強鏈補鏈」。同時，要更多與深圳、廣州產業融合，抱團發展，逐漸形成穩定互補的產業鏈供應鏈。按照「雙循環」思路，不斷拓展新興市場，大力拓展大陸內需市場。

廣東 人民幣

延伸閱讀

華為進軍房地產？砸2億美元設房產公司 稱只對內管理人才房

北投廟口開講談發展問題 郭台銘問：柯市長八年有沒有解決？

GDP保2無望 邱臣遠：錯誤政策 疫後問題浮現

經濟產值大於舉債效益 舉債未必是壞事

相關新聞

特斯拉又降價 中國電動車價格戰再起

中國上半年多數電動汽車等新能源車銷量落後，將使下半年的競爭更加激烈。特斯拉（Tesla）今天宣布降價，專家認為將吸引不少...

從「世界工廠」到GDP增長率粵省21城市墊底 東莞怎麼了？

工業承壓、外貿放緩，被譽為「世界工廠」的廣東東莞，今年上半年GDP按年僅增長1.5%，增速在廣東省21個城市中墊底。大陸...

大陸宣布對台灣聚碳酸酯課徵反傾銷稅 稅率最高達22.4%

大陸商務部網站14日公告，15日起，對原產於台灣的進口聚碳酸酯課徵反傾銷稅。其中，台灣化學纖維股份有限公司、台灣出光石油...

中24條穩外資 保障國民待遇、優化居留… 外媒卻稱抓錯藥方了

中國經濟欲振乏力，外資撤出聲浪不斷。國務院昨天發布六方面、24條吸引外資政策，包括加強外資保護、探索便利化「數據跨境流動...

新聞幕後／爆雷潮接二連三 揭開資本大鱷「中植系」神秘帝國

中國版「雷曼時刻」正在上演？中國規模最大的民營資產管理集團「中植系」旗下公司中融信託驚傳爆雷，產品停止兌付高達3500億...

「哨兵」裝置會竊密？ 岳陽機場立牌：禁特斯拉進管制區

近日有中國網友在微博爆料稱，在湖南岳陽三荷機場的停車場立有告示，寫道「涉密管制區域，禁止特斯拉（Tesla）入內」。據機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦