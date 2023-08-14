從「世界工廠」到GDP增長率粵省21城市墊底 東莞怎麼了？

工業承壓、外貿放緩，被譽為「世界工廠」的廣東東莞，今年上半年GDP按年僅增長1.5%，增速在廣東省21個城市中墊底。大陸專家認為，東莞應構建國際國內雙循環發展格局，同時利用省內其他城市的科研力量，來幫助自身實現轉型升級。

東莞市統計局公布，上半年東莞全市GDP為人民幣5,262.10億元，按年增長1.5%。較今年第1季（2.2%），以及去年同期（1.6%）均有所下降。

廣東省上半年GDP增長5%，全省21個地級市有11個增速達到全省平均水平，揭陽增速最快，達到7.6%；東莞增速位居倒數第一，而倒數第二、三位的肇慶、茂名均增長2.9%，增速接近東莞的2倍。

此外，在大陸24個GDP超過人民幣兆元的城市中，東莞上半年經濟增速同樣墊底。

《中國新聞周刊》引述廣東省體制改革研究會執行會長彭澎的看法指出，東莞一直以「世界工廠」著稱，製造業佔比很大，但自有知識產權不足，對外依存度很高。因此，當前產業外遷、訂單減少、疫情和貿易保護主義打擊產業鏈供應鏈等因素，對東莞經濟增長影響很大。

廣東省社會科學院經濟學研究員丁力則表示，作為全世界重要的加工貼牌生產基地，東莞外貿依存度比一般的城市要高得多，一度達到200%到300%，「海外市場不景氣，對東莞經濟的影響自然比較大」。

他認為，東莞的傳統產業具有深厚的產業基礎和發展優勢，在大力發展新興產業的時候，要充分考慮產業技術儲備、創新能力、人才數量、企業生態等發展要素，同時還要「喜新不厭舊」，這也能為已有產業的發展帶來新機遇。

彭澎認為，東莞的產業鏈供應鏈配套比較齊全，但核心技術大多受制於人，產業鏈供應鏈需要「強鏈補鏈」。同時，要更多與深圳、廣州產業融合，抱團發展，逐漸形成穩定互補的產業鏈供應鏈。按照「雙循環」思路，不斷拓展新興市場，大力拓展大陸內需市場。