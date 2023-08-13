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碧桂園債券違約 中國大陸房產業再陷危機

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
圖說：中國房地產危機頻傳，或可能導致下一次金融危機！（Photo by Hafsteinn Robertsson on Flickr under C.C. License）
圖說：中國房地產危機頻傳，或可能導致下一次金融危機！（Photo by Hafsteinn Robertsson on Flickr under C.C. License）

中國又出現房地產危機！因為新冠疫情造成的影響，各國紛紛出現房價暴跌的情況。中國自恆大集團出現資不抵債後，接著房地產公司碧桂園也出現債券違約的情況，學者均呼籲中國政府積極介入，勿讓房地產業崩壞影響整體經濟。

各國房地產業

因受利率上升、遠距工作常態化影響，各國房地產業近期都面臨相當大的危機。韓國當地特有的「全租房」（繳交房價七成當押金，並在租約到期後可以全數領回，房東在這期間拿押金去投資的制度）受利率上升影響，除了房價暴跌之外，房東跑路、租客自殺也層出不窮；美國紐約也因為遠距工作，商用辦公室需求大減，造成房價大跌。

中國房地產業最近也出現許多的意外。包括房地產龍頭「恆大集團」曾爆出財務危機；香港商人李嘉誠也以七折拋售大部分的房產；到最近碧桂園出現債務違約風險，連累到中國銀行業，都顯示出房地產業可能的崩盤危機。

碧桂園

據《CNN》報導，碧桂園近期公布了七十六億美元的損失，加上該公司發行的大部分債券都在今年或明年底到期，收益早已無法負擔。其業務涵蓋範圍廣，加上員工高達30萬人，無論對於碧桂園，或是中國房地產業而言，都是一次足以撼動整個產業的危機。

但事實上，美國三大信貸評級機構之一標準普爾公司（Standard & Poor’s）早在去年九月，就曾經降低該公司信貸評級，並且在降低信用評級之前就已經是「BB+」級別（投機級）的公司；另一家評級公司穆迪（Moody’s）也在十天前降低過碧桂園的信用評級，目前更是垃圾債等級的債券，似乎違約只是時間問題。

大到不能倒

專家認為，如果碧桂園真的倒閉，不僅是公司員工，整個產業鏈加起來上千萬人都會受到影響，已經是「大到不能倒」的程度了。

根據歷史經驗，十次金融危機有九次都跟房地產相關，最經典的非2008年次貸危機莫屬。如果沒有辦法度過這次危機，對中國、甚至全球經濟都會是致命的打擊。

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