陸7月CPI轉負年減0.3%　PPI收窄至年減4.4%

大陸國家統計局9日公布數據顯示，7月大陸全國消費者物價指數（CPI）年減0.3%，轉為負值，生產物價指數（PPI）年降幅則略收窄至4.4%。官方解讀稱，7月大陸居民消費需求持續恢復，但受上年同期基數較高影響，年增率有所回落，認為這是「階段性的」，預計隨經濟好轉，下階段大陸CPI數據有望逐步回升。

據大陸國家統計局發布數據，7月，大陸CPI由上月持平轉為年減0.3%，月增率則是從上月下降0.2%轉為上漲0.2%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，7月大陸居民消費需求持續恢復，CPI月增率由降轉漲，但受上年同期基數較高影響，年增率有所回落。但她提到，扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，年增率上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。

因此，董莉娟認為，從總體來看，7月大陸CPI年增率回落是階段性的。下階段，隨著大陸經濟恢復好轉，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，CPI有望逐步回升。

至於PPI方面，7月年減4.4%，較上月收窄1.0個百分點，月減0.2%，降幅比上月收窄0.6個百分點。董莉娟說，7月受大陸國內生產供應總體充足、部分行業需求改善及國際大宗商品價格傳導等因素影響，PPI月增率、年增率降幅均收窄。

在此之前，由於食品價格等因素拖累，不少機構均預測大陸7月CPI年增率轉負，但8月有望逐步回升，並持續引起是否出現「通貨緊縮」的討論。但，中國人民銀行副行長劉國強上月曾在一場記者會上強調，這幾個月，中國大陸的物價出現走低的現象，但是並沒有出現通縮。

劉國強當時也說，今年以來大陸CPI年增率漲幅震盪回落，7月可能還會下行，主要是需求恢復時滯和基數效應導致的階段性現象，預計全年CPI總體走勢呈U型，年底有望向1%靠攏。

中信證券研究部對此表示，7月，大陸豬肉月均價格仍在低位徘徊，鮮果、鮮菜價格的高頻數據也出現較大跌幅，預計核心CPI仍難以恢復至疫情前均值水平。