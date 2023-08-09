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德陽獲「發展10佳城市」

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽天府數谷數字產業園，遠處恢宏的城市建築群映襯著建設中的雲上天府智算中心。圖／本報四川德陽傳真
德陽天府數谷數字產業園，遠處恢宏的城市建築群映襯著建設中的雲上天府智算中心。圖／本報四川德陽傳真

第三屆中國城市高質量發展與國際合作大會，近日在深圳舉行。大會發布了「2023中國高質量發展評估報告」，其中，四川省德陽市獲評「2023中國高質量發展十佳城市」，排名第4位。

據悉，評估報告採用定性與定量相結合的方法，通過大資料統計、市場調研等方式，從創新活力、協調發展、綠色生態、開放合作、民生共用五個層面構建起涵蓋16個二級指標的評估體系，全面評估城市高質量發展成效，是業界公認的衡量城市高質量發展的重要指標。

清華大學國家形象傳播研究中心城市品牌研究室執行主任眭謙表示，德陽素有「重裝之都」之稱，積極打造世界級重大裝備製造基地，大力實施創新驅動戰略，聚焦重點領域形成了以高端能源裝備、油氣鑽採裝備、冶金成套設備、通用航空裝備等為代表的裝備製造業工業體系。全球首個二氧化碳+飛輪儲能示範項目、大陸首台F級50兆瓦重型燃機、大陸首個葉片加工無人車間等均填補了行業空白。

據了解，此次與德陽一同上榜的還有常州、珠海、鄂爾多斯、榆林、唐山、嘉興、煙臺、洛陽、宜昌等9個城市。

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