發改委：三個「一批」政策組合拳奏效 下半年經濟穩定向好

大陸國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、國家稅務總局今天聯合召開新聞發布會，介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」有關情況。據《澎湃新聞》，發改委綜合司司長袁達表示，今年以來，國家發展改革委會同有關方面，加大宏觀政策落實力度，推動政策靠前協同發力，有序實施「三個一批」，系統打出一套「組合拳」，有效應對了國際環境變化不利影響加大、國內周期性結構性矛盾交織疊加等困難挑戰，有力推動了國民經濟持續恢復、總體回升向好。

這三個「一批」包括「延續優化一批階段性政策」、「研究出台一批針對性強的新舉措」及「積極謀劃實施一批儲備政策」。

關於延續優化一批階段性政策，他表示，及早明確3、4月份到期的階段性政策後續安排，延續實施或作為制度性安排長期實施了多項政策，其中包括小微企業和個體工商戶稅費優惠、降低失業和工傷保險費率、上調部分企業研發費用加計扣除比例等。

他說，6月份又延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等支持政策，進一步穩定了預期、增強了信心，為企業安排好投資經營活動創造穩定的政策環境。

至於「研究出台一批針對性強的新舉措」。袁達則表示，聚焦經濟運行中的重點難點，陸續推出了一批務實管用的新政策新措施，在「提高供給質量」方面，出台了加快發展先進製造業集群、推動新能源汽車高質量發展、支持科技型企業融資等政策；在「擴大有效需求」方面，出台了促進家居電子產品等消費、支持新能源汽車下鄉、加快充電基礎設施建設、促進民間投資等舉措。

另在「深化改革開放」方面，出台了建設全國統一大市場、促進民營經濟發展壯大、優化營商環境、推動外貿穩規模優結構等措施，持續擴增量穩存量提質量，激發釋放經濟發展的內生動力。

而關於「積極謀劃實施一批儲備政策」。他表示，6月份，針對二季度經濟運行出現的新變化，及時推出推動經濟持續回升向好的儲備政策。目前各部門正在抓緊落實，其中引導市場利率下行、促進汽車等大宗商品消費、推進超大特大城市城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設、有序擴大基礎設施領域不動產投資信託基金（ REITs）發行規模等政策措施已經陸續出台實施，其他政策也在抓緊推進，為經濟持續恢復提供有力的政策支撐。

他表示，從目前所掌握的經濟運行最新數據看，實物量指標增速加快，7月份全國統調發電量同比增長5.9%，較上月加快1.5個百分點；市場預期也有所好轉，製造業PMI已連續2個月回升。隨著「組合拳」各項政策效果不斷顯現，下半年經濟將在上半年持續恢復的基礎上，保持穩定向好態勢。