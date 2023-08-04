陸最高風電機組 克服環境併網發電

大陸推動風力發動不遺餘力，三峽集團3日發布消息，位於海拔5000米以上的大陸海拔最高風電項目在西藏山南市成功併網發電。在風電項目中，一般將海拔3500米至5500米稱為超高海拔地區，此次併網的單機容量3.6兆瓦風機，是目前中國超高海拔地區已投產容量最大風電機組。

央視新聞報導，隨著首批5台單機容量3.6兆瓦的風機接入電網，這個中國海拔最高的風電場正式併網發電。項目全部投產後，年發電量將超過2億千瓦時，可以滿足周邊近14萬個家庭一年的用電量。

報導說，西藏措美哲古風電場位於喜馬拉雅山北麓的山南市措美縣哲古鎮，風機建設在海拔5000米至5200米之間，總裝機72.6兆瓦。是中國首個超高海拔風電開發技術研究和科技示範項目，也是首個併入西藏主電網的風電項目。

三峽集團西藏能投山南分公司負責人王亮表示，針對超高海拔地區空氣密度低等特點，我們採用單機容量3兆瓦以上的機型，其中最大單機容量達到3.6兆瓦，可有效提高當地風資源利用效率，並通過針對性設計，打破了高原風能「有氣無力」、不具有開發價值的認知誤區。

為適應超高海拔地區特殊地理環境，這次採用的3.6兆瓦風機葉輪直徑達160米，較其他地區的同等功率機組增加了20米左右，掃風面積增加了近30%。

同時具有高海拔適應性、防紫外線、防雷、耐低溫、抗覆冰等技術特點，能夠在嚴苛的自然環境下長期穩定運行。

報導說，西藏自治區屬於中國風速相對較高的區域之一，初步估算西藏風能資源在7m/s以上的區域約佔全區面積的30%，主要分布於海拔4800m以上的高山地區，技術可開發量約1.8億千瓦。

西藏措美哲古風電場風機技術負責人李春善表示，在西藏超高海拔地區的環境下，高寒缺氧、空氣密度低，對風機做了針對性的優化設計。

比如在葉片上表面塗層選用了高耐候性、高耐磨以及高彈性的膠衣和漆面塗層，同時還在機艙頂部加裝了防雷支架和防雷模塊，電纜選用了比正常更粗的，以保證風機長期穩定運行。