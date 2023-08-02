發改委促消費 「並非掏空錢包」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

在回應中國最新出台的提振消費的舉措時，大陸國家發改委副主任李春臨7月31日強調，促消費政策不是所謂的「掏空錢包」、「透支需求」，是為了進一步滿足居民消費需求，釋放消費潛力。

日前，國家發改委公布《關於恢復和擴大消費的措施》。國新辦當天下午舉行的國務院政策例行吹風會上，李春臨對《措施》出台的背景介紹指出，上半年國內消費市場整體處在恢復過程中，餐飲、文旅、影院等線下場景快速復甦，但一些消費品類增長勢頭仍不穩固，一些居民消費信心不強、顧慮不少，一些領域消費體驗不佳、感受不好，需要政策進一步加力。 　　

在他看來，居民消費是滿足居民美好生活願望的關鍵環節。許多領域，沒有消費就沒有居民生活質量的提升，居民不消費，很多願望、需求就得不到滿足。讓居民開心花錢、買到心儀的商品和服務，本身就是利民生的好事。

他強調，促消費政策不是所謂的「掏空錢包、透支需求」，相反，促消費政策的出發點是幫助居民節約開支，買到物美價廉的商品，買到更有科技含量、更符合需求的新產品、新服務，避免不法套路、假冒偽劣等產品。政府施策更有效、更惠民，老百姓消費和福利就能同步得到提升。

這次印發的《措施》中舉措共有20條，涉及穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境六大方面。他希望，通過優化政策和制度設計，進一步滿足居民消費需求，釋放消費潛力。

掏空 和服

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