人行：指導商業銀行調整存量個人住房貸款利率

中國人民銀行（大陸央行）、國家外匯管理局1日召開2023年下半年工作會議。會議提出，下半年要支持房地產市場平穩健康發展，因城施策精准實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款(指銀行已經發放的房貸)利率。

中國證券網報導，此次會議指出，繼續精准有力實施穩健的貨幣政策，持續改善和穩定市場預期，為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。

綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、綠色發展和中小微企業發展，著力增強新增長動能。

在房地產方面，會議強調因城施策精准實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

在利率及匯率方面，指出繼續深化利率市場化改革，促進企業綜合融資成本和居民信貸利率穩中有降；加強和改善外匯政策供給，維護外匯市場穩健運行。密切關注跨境資金波動情況，加強宏觀審慎管理和預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。

會議指出，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作；簡化境外投資者投資中國市場程序，豐富可投資資產種類。進一步便利境外投資者增持人民幣資產，有序推進人民幣國際化。持續推動數位人民幣研發試點。