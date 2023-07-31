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陸推促消費20條 專家指提高消費能力和意願才是關鍵

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸積極促進汽車、住房等消費，但專家認為，如何提高居民的消費能力和意願才是關鍵。圖為江蘇常州一家車廠。（新華社）
大陸積極促進汽車、住房等消費，但專家認為，如何提高居民的消費能力和意願才是關鍵。圖為江蘇常州一家車廠。（新華社）

大陸國家發改委31日推出《關於恢復和擴大消費的措施》，內含6大方面20條措施，包括穩定汽車、住房等大宗消費，擴大餐飲服務消費和豐富文旅消費等。但大陸經濟專家認為，疫情衝擊餘波仍在，如何提高居民的消費能力和意願才是問題關鍵。

據搜狐財經網報導，中泰證券首席分析師楊暢稱，發改委上述文件釋出恢復和擴大消費的政策意圖。他總結稱，促消費的具體政策有四個鏈條，包括汽車、住房、文旅和數字。

《關於恢復和擴大消費的措施》提到，要優化汽車購買使用管理，各地區不得新增汽車限購措施。支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。促進文娛體育會展消費，大力發展鄉村旅遊。加快傳統消費數字化轉型，促進電子商務、直播經濟、在線文娛等數字消費規範發展，提升網上購物節質量水平。

楊暢表示，從消費的微觀實現過程來看，往往需要多個環節共同構成，至少包括消費意願、消費能力、消費對象和消費場景等。這份文件針對消費對象和場景提出了較為完善的政策體系，但現階段實現恢復和擴大消費，還需對居民的消費意願、消費能力進行針對性提升。

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