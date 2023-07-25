光群雷投資南昌營運總部開工 首期投資9.4億元

台灣上市公司光群雷在江西南昌高新區的新建項目，於25日開工奠基，首期投資額3,000萬美元（約合新台幣9.4億元），光群雷董事長郭維武說，此次投資南昌，旨在新建現代化、智慧化及自動化廠房，最終建立具備國際化競爭力的優質營運總部。

據中新社報導，光群集團新建項目25日在江西南昌高新區正式開工奠基。其中，南昌高新區作為海峽兩岸產業合作區南昌產業園的核心，2022年GDP達人民幣1,010.24億元。

報導稱，這裡的主導產業與台灣優勢產業契合度高、產業配套鍊條全，先後吸引了台灣東元、菱光、TCT、鈦創、英華達等一批行業領先台企落戶。

報導引述參加開工奠基儀式的郭維武說，光群集團於1988年成立，自成立以來致力於雷射全像防偽材料領域，目前集團在全球共有13個營業部、11個生產中心及1個高端研發中心，員工總數1,000多人。

郭維武說，此次投資江西南昌，旨在新建現代化、智慧化及自動化廠房，提升產品質量，降低生產成本，整合生產線，透過優化升級、提質增效，最終建立具備國際化競爭力的優質營運總部。

該項目首期投資額3,000萬美元，項目總用地面積約113畝，其中項目一期用地面積約78畝，預計達產後實現主營業務收入約人民幣6億元。項目將新建現代化、智慧化及自動化廠房等，主營雷射防偽材料，涵蓋貼合膜、轉移膜、熱燙箔、冷燙箔等，廣泛應用於行動終端、生物醫藥等各行各業產品。