快訊

不斷更新／中颱杜蘇芮來襲！北北基桃等16縣市宣布了 全台停班課資訊看這裡

陳水扁宣告「趙建銘醫師強勢回歸」 將到這裡擔任院長

光群雷投資南昌營運總部開工 首期投資9.4億元

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
光群雷投資大陸江西南昌，新建項目於25日開工。（中新社）
光群雷投資大陸江西南昌，新建項目於25日開工。（中新社）

台灣上市公司光群雷在江西南昌高新區的新建項目，於25日開工奠基，首期投資額3,000萬美元（約合新台幣9.4億元），光群雷董事長郭維武說，此次投資南昌，旨在新建現代化、智慧化及自動化廠房，最終建立具備國際化競爭力的優質營運總部。

據中新社報導，光群集團新建項目25日在江西南昌高新區正式開工奠基。其中，南昌高新區作為海峽兩岸產業合作區南昌產業園的核心，2022年GDP達人民幣1,010.24億元。

報導稱，這裡的主導產業與台灣優勢產業契合度高、產業配套鍊條全，先後吸引了台灣東元、菱光、TCT、鈦創、英華達等一批行業領先台企落戶。

報導引述參加開工奠基儀式的郭維武說，光群集團於1988年成立，自成立以來致力於雷射全像防偽材料領域，目前集團在全球共有13個營業部、11個生產中心及1個高端研發中心，員工總數1,000多人。

郭維武說，此次投資江西南昌，旨在新建現代化、智慧化及自動化廠房，提升產品質量，降低生產成本，整合生產線，透過優化升級、提質增效，最終建立具備國際化競爭力的優質營運總部。

該項目首期投資額3,000萬美元，項目總用地面積約113畝，其中項目一期用地面積約78畝，預計達產後實現主營業務收入約人民幣6億元。項目將新建現代化、智慧化及自動化廠房等，主營雷射防偽材料，涵蓋貼合膜、轉移膜、熱燙箔、冷燙箔等，廣泛應用於行動終端、生物醫藥等各行各業產品。

競爭力 人民幣 業配

延伸閱讀

江西新余／孔目江國家濕地公園 人文景觀與自然生態 永續共存

江西新余／雙獅吐球 承載民間歷史文化

江西新余／中國洞都 譽為萬洞之都

客家米其粄、幾勺調醬料 拌出她日思夜想家鄉味

相關新聞

杜蘇芮將至 福建海事局：兩岸小三通陸續停航

中颱杜蘇芮將至，大陸福建海事局表示，已啟動防颱Ⅲ級響應，兩岸「小三通」航線陸續停運，其中，泉金航線從25日9時20分起出...

光群雷投資南昌營運總部開工 首期投資9.4億元

台灣上市公司光群雷在江西南昌高新區的新建項目，於25日開工奠基，首期投資額3,000萬美元（約合新台幣9.4億元），光群...

中國青年失業率高…非洲工作應屆生領3倍薪？ 年輕人熱議

中國青年失業率過去幾個月連破新高，部分年輕人將目光投向非洲。非洲就業熱度飆升，知乎上「年薪30萬，讓你駐紮非洲，你願意嗎...

潘功勝接任人行行長 易綱被免去行長職務

根據大陸官媒報導，中共十四屆全國人大常委會第四次會議25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，免去易綱的中國人民銀行行長職...

價格戰生效？特斯拉Q2在陸營收年增超5成

美國電動車大廠特斯拉24日披露文件顯示，今年第2季，特斯拉在大陸市場實現營收57.31億美元，較去年同期的37.87億美...

避險情緒升 大陸上半年黃金消費年增16%

在美國債限違約風險與銀行危機下，大陸避險資金湧進黃金市場。據中國黃金協會最新統計數據顯示，今年上半年大陸黃金生產和消費均...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦