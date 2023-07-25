陸衛星雲圖顯示 杜蘇芮正來勢洶洶朝台灣逼近

大陸中央氣象台25日13時45分的衛星雲圖顯示，杜蘇芮正來勢洶洶朝台灣逼近。根據大陸中央氣象台發布的颱風預警，杜蘇芮25日上午8時位於台灣鵝鑾鼻東南方大約620公里的菲律賓呂宋島以東洋面上，將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動，強度變化不大。

對於杜蘇芮路徑走向，大陸中央氣象台預測，杜蘇芮將逐漸向台灣南部沿海靠近，27日移入南海東北部，然後向福建中部到廣東東部一帶沿海靠近。

在風力預告上，預計25日14時至26日14時，巴士海峽、台灣以東洋面、南海東部和南部海域、台灣海峽、台灣島沿海、福建沿海將有6-8級風、陣風9-10級，其中巴士海峽、南海東北部偏東海域、南海中東部偏東海域風力可達9-12級、陣風13-15級，颱風中心經過的附近海域風力可達13-17級，陣風17級以上。