陸金融穩房市 延長至明年

中國人民銀行（大陸央行）10日發布消息稱，其與大陸國家金融監督管理總局發布了關於延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知，政策延期涉及兩項內容，將適用期限統一延長至2024年12月31日。

中新社報導，大陸央行、國家金融監督管理總局有關負責人表示，《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》發布後，對保持房地產融資合理適度、推動化解房地產企業風險發揮了積極作用，取得良好政策效果。

綜合考慮當前房地產市場形勢，為引導金融機構繼續對房地產企業存量融資展期，加大保交樓金融支持，大陸央行、國家金融監督管理總局決定，延長有關政策適用期限。

具體看，一是對於房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原則自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允許超出原規定多展期1年，可不調整貸款分類，報送徵信系統的貸款分類與之保持一致。

二是對於商業銀行按照《通知》要求，2024年12月31日前向專項借款支持項目發放的配套融資，在貸款期限內不下調風險分類；對債務新老劃斷後的承貸主體按照合格借款主體管理。對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的，可予免責。

上述負責人稱，除上述兩條政策外，其他不涉及適用期限的政策長期有效。各金融機構應按照文件要求切實抓好落實，因城施策支持剛性和改善性住房需求，保持房地產融資合理適度，加大保交樓金融支持，推動行業風險市場化出清，促進房地產市場平穩健康發展。