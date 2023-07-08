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大陸新能源車 上半年新註冊增率41.6%創新高

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸今年上半年新註冊登記新能源汽車312.8萬輛，年增率41.6%，創歷史新高。（新華網）
大陸今年上半年新註冊登記新能源汽車312.8萬輛，年增率41.6%，創歷史新高。（新華網）

據大陸公安部8日發布數據，截至6月底，大陸全國機動車保有量達4.26億輛，其中汽車3.28億輛。另外，新能源汽車保有量達1,620萬輛，佔汽車總量的4.9%。今年上半年新註冊登記新能源汽車312.8萬輛，年增率41.6%，創歷史新高。

綜合新華社、IT之家消息，新能源汽車新註冊登記量佔汽車新註冊登記量的26.6%，報導指，得益於政策扶持、技術研發和市場推廣的進程加速，大陸新能源車市維持高增長的態勢，已經成為大陸國內車市最大亮點。

如上月召開的國務院常務會議提出，要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，更大釋放新能源汽車消費潛力。大陸乘聯會日前則預測，2023年新能源乘用車銷量達850萬輛，實現30%左右的增長，年度新能源車滲透率有望達到36%。

今年上半年，大陸新註冊登記機動車1,688萬輛，年增長1.9%。汽車新註冊登記1,175萬輛，年增長5.8%。其中，載客汽車新註冊登記1,034萬輛，年增長5.6%；載貨汽車新註冊登記133萬輛，年增長8.1%。

在城市汽車保有量方面，大陸目前有88個城市的汽車量超過100萬輛，比去年同期增加7個城市。其中，北京、成都汽車保有量超過600萬輛，重慶、上海、蘇州汽車保有量超過500萬輛。

機動車駕駛人數量方面，大陸機動車駕駛人數量達5.13億人，其中，汽車駕駛人數量為4.75億人，佔駕駛人總數的92.7%。

北京 公安 上海

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