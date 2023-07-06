郭金龍：兩岸企業可做到優勢互補 打造兩岸共同市場

兩岸企業家陸方理事長郭金龍6日表示，當前全球產業體系和產業鏈供應鏈呈現出多元化、地域化，「機遇與挑戰並存，兩岸企業完全可以做到優勢互補。兩岸企業家加強合作，勇於判斷，真正理解和把握經濟規律和歷史大勢。洞察產業發展的結構性變化，打造兩岸共同市場，不斷塑造發展新動的經濟優勢。」

郭金龍在「2023浙江台灣周」上強調，大陸持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，支持台胞台企融入新發展，參與高品質的發展，分享中國是現代化進程。

郭金龍並與兩岸企業家朋友分享三點想法。一是把握時代變革融合發展。中共總書記習近平在給海峽論壇的回信中真情表示，國家好、民族好、兩岸同胞還會好。這是國家統一、民族復興的大道。

二是必須致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展，造福台灣同胞。雖然當前兩岸形勢嚴峻複雜，但是要和平、不要戰爭。要發展不要奢求，要交流不要封閉，要合作不要對抗，已經成為台灣社會的主流民意，也是兩岸同胞的共同的心聲。兩岸關係發展根基在民間，動力在人民。

郭金龍指出，大陸秉持兩岸一家親的理念，推動恢復兩岸人員往來正常化、交流合作的常態化，並最大努力為兩岸同胞往來提供便利。讓兩岸交流更深，讓兩岸的心更近。這是證明兩岸合作具有強大的內生動力和抗干擾的能力，符合市場經濟規律，符合兩岸同胞的需求。

他表示，大陸始終是廣大台胞台企投資興業的熱土和發展進步的依靠，希望廣大台胞台企看清大勢，進一步堅定促進兩岸融合發展。

郭金龍談到，二十大報告專門指出，要構建全國統一大市場，深化市場化改革，大陸國務院也發布「關於加快建設全國統一大市場的意見」。對於大陸市場由大轉強，建設高標準市場體系，構建高水準社會主義市場經濟體制提供了堅強的支撐。

郭金龍提到，大陸堅持實行高水準對外開放，打開大門早建設，已經有4億人納入了中等收入的門檻，有世界上最大的中等收入群體和持續提升的消費能力。這是台商、台企融入大陸的內需市場，進入大陸產業鏈、供應鏈的歷史性機遇。就兩岸企業家要緊抓機遇，發揮優勢，融入大陸的統一大市場，融入雙循環。

因此第三點，當前全球產業體系和產業鏈供應鏈呈現出多元化、地域化，郭金龍指出，「機遇與挑戰並存，兩岸企業完全可以做到優勢互補。兩岸企業家加強合作，勇於判斷，真正理解和把握經濟規律和歷史大勢。洞察產業發展的結構性變化，打造兩岸共同市場，不斷塑造發展新動的經濟優勢。」

郭金龍表示，當前百年變局加速演進，世界之變，時代之變，歷史之變對以前所未有的方式展開。世界經濟地面臨復甦的需要，也面臨多種挑戰，無論如何變化，大陸都堅定不移的把國家和民族發展放在第一位，辦好自己的事，並推動高品質發展，擴大高水準開放與中國式現代化，全面推進中華民族偉大復興的進程。