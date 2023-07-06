寧波攜手中東歐 貿易額逾200億

「保加利亞就是其中一個中東歐國家，我很高興看到近年來保加利亞與中國的合作愈來愈密切。」7月4日，95後保加利亞青年高偉義在浙江寧波舉行的走進中東歐之走進保加利亞活動中如是分享。

中新社報導，從保加利亞到中國求學，畢業後留在中國創業，高偉義在寧波開啟了自己事業的一片天，他希望能在這裡打造一家面向中東歐國家的一流文旅合作、文化傳播、活動運營企業。

這是寧波全力推動與中東歐國家全方位合作的剪影。

自2014年以來，寧波積極參與中國—中東歐國家合作，在貿易往來、投資合作、人文交流和機制建設等方面進行了一系列創新實踐，特別是通過舉辦中國—中東歐國家博覽會，設立中國—中東歐國家經貿合作示範區，探索形成了中東歐合作的寧波路徑。

「近年來，寧波致力於打造成為中國—中東歐國家雙邊貿易、雙向投資和人文交流的首選之地。」據寧波市貿促會、寧波國際商會會長徐光憲介紹，該市與中東歐國家之間的經貿往來和人文交流不斷深化，展現出蓬勃活力和強大韌性。

數據顯示，今年1月至5月，寧波對中東歐國家進出口總值達208.2億元（人民幣，下同），同比增長17.6%；進口58.5億元，同比增長47.4%。其中，對保加利亞進出口總值達6.3億元，同比增長5.8%。

如今，在寧波的中東歐國家特色商品常年館設有保加利亞產品展位，其玫瑰系列產品、葡萄酒等深受消費者喜愛。

「保加利亞優質的護膚、日化用品頗受消費者歡迎。」從進口波蘭牛奶到羅馬尼亞蜂蜜，再到保加利亞的玫瑰系列護膚品，寧波帝加唯達商貿有限公司總經理陳薏深耕中東歐市場近十年，熟知雙方的供需契合點。

陳薏在中東歐國家採購首先挑的就是純天然、無添加劑的物品，在經過考察後，她果斷將保加利亞玫瑰特色產品引入中國，並獲得了消費者的認可。