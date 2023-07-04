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反制美 陸管制半導體材料出口

聯合報／ 記者廖士鋒賴錦宏／綜合報導
中國大陸宣布，自8月1日起，對「鎵」、「鍺」相關物質實施出口管制。（新華社）
中國大陸宣布，自8月1日起，對「鎵」、「鍺」相關物質實施出口管制。（新華社）

中國大陸商務部及海關總署昨宣布，為維護「國家安全和利益」，自八月起，對「鎵」、「鍺」相關物項（物質）實施出口管制。這兩種金屬都是重要半導體材料，未來出口必須交由大陸商務部審查。

北京此舉，被認為是針對美國及其盟友對大陸晶片半導體產業的制裁，所採取的反制。尤其在美國財政部長葉倫訪問北京前夕發布，頗有藉此增加北京磋商籌碼的用意。

公告指，「鎵」相關物項含金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵。「鍺」相關物項有金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。

據香港經濟日報報導，「鎵」化合物被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業，用於製造微波通訊與微波集成、紅外光學與紅外探測器件、積體電路、發光二極管等。「鍺」用於製造晶體管及各種電子裝置，主要的終端應用為光纖系統與紅外線光學，也用於聚合反應的催化劑，製造電子器件與太陽能電力等。

公告指出，大陸出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請，填寫兩用物項和技術出口申請表及提交相關文件。大陸商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查。

公告稱，對國家安全有重大影響的本公告所列物項的出口，大陸商務部會同有關部門報國務院批准。出口經營者未經許可出口、超出許可範圍出口或其他違法情形，按有關法律法規的規定給予行政處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

據大陸地質調查局數據，大陸鎵礦分布在河南與貴州，產量約占全球八成，主要出口至荷蘭、日本、德國、南韓、馬來西亞與台灣；鍺礦分布在內蒙古與雲南，產量約占全球七成，主要出口到日本、南韓、巴林、印度與台灣。

荷蘭六月底宣布對大陸進行半導體設備出口管制，北京即表不滿，批評美國脅迫拉攏其他國家對大陸實施半導體打壓圍堵，呼籲荷方應尊重市場原則和契約精神，不濫用出口管制措施。

北京 半導體 大陸商務部

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