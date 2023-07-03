平潭台灣小鎮免稅 300台商進駐

步入重新裝修升級後剛剛亮相的平潭台灣小鎮1號免稅商城，各式台灣休閒食品、日用品、服飾等商品琳瑯滿目，吸引了不少遊客佇足選購。

中新社報導，根據平潭綜合實驗區消息，平潭台灣小鎮免稅商品提質升級6月30日啟動，面積約16000平方公尺，已有300多家台灣廠商簽約入駐，共5000多支SKU（單品）產品，是目前大陸單體最大的台灣商品免稅購物商城。

作為平潭台灣小鎮的運營管理單位，平潭自由貿易區兩岸發展有限公司董事長俞裕華介紹，升級後的1號免稅商城以商超式運營模式為主，引進台灣上市企業合作運營，全力打造平潭旅遊購物新地標。消費者每人每天可享受6000元人民幣的消費免稅額度。

俞裕華表示，升級後，1號免稅商城從經營台灣免稅商品的模式，擴展到跨境展示、一般貿易展示的多業態融合發展，為台灣企業的品牌展示、台灣同胞的創業就業、嵐台文化的相互交融提供新的平台。

進駐1號免稅商城的台灣明奇食品有限公司董事長葉政權，從台灣帶來了夾心酥等台灣休閒食品。「這裡升級之後環境也更好了，我們將來會介紹更多台灣廠家進駐。」葉政權說，希望地地道道的台灣商品能夠成為平潭最受歡迎的旅遊伴手禮。 台灣海峽兩岸旅行發展協會與平潭綜合實驗區旅遊發展協會簽訂合作協議，啟動平潭國際旅遊島「星辰大海、浪漫一夏」暢遊活動項目，共同推動旅遊行業蓬勃發展。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光表示，希望海峽號能夠盡快復航載客，台灣旅遊業者已做好準備，將積極發揮業界力量參與兩岸交流合作。