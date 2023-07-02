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比亞迪汽車6月大賣25萬輛年增88% 穩居銷量冠軍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
比亞迪汽車6月大賣25萬輛年增88%。（新華社）
比亞迪汽車6月大賣25萬輛年增88%。（新華社）

比亞迪汽車2日晚間發布產銷快報顯示，6月新能源汽車銷量25.3萬輛，年增88.7%；新能源汽車產量25.2萬輛，年增87.4%。累計今年前六月，比亞迪新能源汽車銷量125.5萬輛，年增95.7%。穩居大陸車企上半年銷量冠軍。比亞迪6月海外銷售新能源乘用車合計1萬536輛。

比亞迪並公布6月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約11.8GWh，2023年累計裝機總量約60.2GWh。

中國證券報報導，比亞迪董事長王傳福在日前股東會上表示，未來3-5年新能源汽車行業將發生大變革，目前變革速度正在加快，到後期將進一步加速，而且往往超預期。對比亞迪而言，最艱難的時期已經過去，並迎來戰略機遇期，比亞迪將利用現有產業鏈優勢、成本優勢、技術優勢、產品優勢，進一步優化品牌形象，帶領中國新能源汽車走向全球。

對於當前行業的價格戰，王傳福表示，比亞迪的規模化優勢、品牌優勢、技術優勢，將助力比亞迪在未來競爭中優於同行，比亞迪有信心在未來3-5年獲得更高市場份額。

每經網報導，王傳福表示，汽車行業已進入淘汰賽階段。企業制勝首先要有核心科技，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的概率很小。其要有好的戰略方向，行業機遇視窗期只有3-5年，車型、技術路線選擇很重要。另外，要有快速決策機制，汽車企業往往體量大、決策機制漫長，新能源汽車市場就像戰場，革命到後期，有些車企會崩盤，這時候需要快速決策。

王傳福指出，比亞迪從去年開始大力擴展各個地區產能，目前已基本解決供需平衡問題。目前公司產能，還有各個零部件產出，可以滿足未來市場需求，公司已做好充分的準備，滿足未來海外市場不斷增長的需求。

比亞迪

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