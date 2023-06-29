兩岸服貿沒戲！陸委會：現階段沒有這樣一個需求

對於是否重啟兩岸服貿磋商，陸委會副主委詹志宏29日回應直言，「現階段並沒有這樣一個需求」，並指就政院立場，兩岸條例第五條之三已就兩岸協議相關規範有完整涵蓋，若有立委要提「兩岸監督條例」草案，那「是他們的權利。」

詹志宏29日主持陸委會例行記者會，就兩岸是否要重啟服、貨貿磋商，和民眾黨團擬在下個會期提「兩岸監督條例」草案，做出上述回應。

詹志宏指出，十年前的環境是，台灣希望跟大陸經濟緊密結合，得到經濟協助，中共方面也一再讓利，希望用經濟套牢台灣，所以「雙方有需要就開始談判」。

但他接著話鋒一轉，直言過去幾年全球經貿結構、大陸經濟環境不論內需外銷都發生極大變化，「所以用十年前時空的背景來探討今天要不要重啟，沒有這樣的一個意義。」

詹志宏進一步表示，根據陸委會的整體觀察，大多數業者、學者、專家，均不認為現在有重啟這項議題談判急迫的必要。他並反批，中國大陸這幾年都躲在「一個中國」、「一國兩制」、「九二共識」這些招牌之後，迴避兩岸之間應該進行的制度化協商，這樣一直迴避、一直躲避的話，我們覺得不是一個解決問題的好辦法。

至於「兩岸監督條例」草案，詹志宏說，提案是立委的權利，但行政院的態度已經很清楚，就是「台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）」第五條之三，對兩岸政治性談判、簽署協議等的監督已相當完備，甚至有人形容比修憲還難，所以沒有訂這個條例的必要。

針對民眾黨發言人楊寶楨質疑陸委會與過往立場不同，打臉自己，詹志宏認為是被誤解。他說，ECFA和服貿、貨貿磋商是兩回事，當時是說，中共應廢除兩岸談判的政治前提要件，這樣兩岸就可以來談，至於要恢復談什麼議題，自然而然到時候雙方會去做安排。