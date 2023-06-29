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屢用有「品德下限」者任發言人 政府信賴感跟著陪葬

江西招商引資推介會 東莞揭幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2023年江西招商引資推介會，27日在廣東省東莞市舉行。圖／本報廣東東莞傳真
2023年江西招商引資推介會，27日在廣東省東莞市舉行。圖／本報廣東東莞傳真

6月27日，2023年江西招商引資推介會在廣東省東莞市舉行。本次活動以推介海峽兩岸產業合作區（江西）為主線，以承接粵港澳大灣區台資企業產業轉移為重點。來自粵港澳大灣區的重點台資企業和東莞市台協、深圳市台協、廣州市台協代表等超過120位台商參加了推介會。推介會舉行了項目現場簽約，共簽約台資項目14個，簽約金額達人民幣31.94億元。

江西省副省長夏文勇出席並致辭。他指出，江西始終秉持「兩岸一家親」理念，積極促進贛台兩地經濟社會融合發展，江西是對台服務的高地、投資興業的寶地、宜居宜業的福地，已成為備受台商台資青睞的投資熱土。江西與台灣兩地人緣相親、文緣相承、商緣相通，始終保持著真摯、緊密、深厚的同胞親情。新時代的江西機遇無限、商機無限、潛力無限。希望贛台兩地攜手在產業合作上謀共贏，廣大台資企業把資金、技術、管理、品牌等優勢，與江西重點產業發展結合起來，推動一批高端產業項目落地，共同推進產業轉型升級。

全國台企聯副會長、東莞市台協會長陳宏欽在推介會上指，江西魅力非凡，開放大氣，交通區位優越，產業基礎良好，比較優勢明顯。

多年來東莞市台協與江西合作密切，很多協會成員選擇在江西投資並得到新的很好發展。當前東莞很多台資企業正在尋求產業轉移升級和擴大內銷市場，將充分發揮台協橋梁紐帶作用，推動更多優質台資專案轉移江西，落戶江西。

舉辦2023年江西（東莞）招商引資推介會，是推動贛台經濟合作高品質發展、展示江西對外開放形象的具體舉措，是推動海峽兩岸產業合作區（江西）建設不斷實現新突破、取得新成效的具體行動。2020年2月，以「一區三園」模式在江西設立大陸第四個海峽兩岸產業合作區以來，不斷提升合作區影響力和吸納力，推動富士康富聯精密科技（贛州）有限公司等一批技術密集型台資企業紛紛落戶。目前合作區新引進台資項目38個，實際進資6.65億美元，正日益成為台商台企集聚、台籍人才匯集的新高地。

台商 高地

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