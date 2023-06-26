外資投行參與IPO案 探新低

近期外資投行紛紛宣布在亞洲地區裁員，外界將原因指向大陸新股市場不熱。美國Dealogic數據顯示，截至今年上半年，外資投行參與的大陸IPO金額僅2.97億美元，參與度已降至2009年有紀錄以來的新低，2009年還有40.8%，但2023年來僅占1.2%。分析認為這與海外投資者對中資企業資金退潮有關。

今年以來，外資投行在亞洲地區裁員新聞頻傳。例如摩根大通傳出在亞洲地區裁減約20個投資銀行職位；高盛在亞洲裁逾30個投行職位；花旗裁減逾20名投行員工；包括摩根士丹利在內的四家華爾街投行，過去一個月在亞洲裁至少100個交易撮合職位，陸港員工首當其衝。

外資投行在大陸IPO上市優勢不再。券商中國報導，今年第2季有第四範式、科笛集團與藥師幫等多家準備在港交所上市公司與高盛解除整體協調人的合作關係；再如大陸健身App「Keep」也將原本整體協調人由外資高盛改為中資中金公司。

對於該現象，券商投行指出，海外投資者在過去一段時間對中資企業熱衷，因此發行人會為引進外資選擇外資投行，不過在熱潮退去狀況下，加上外資投行對大陸企業理解度不及中資券商，因此外資投行已很難協助發行人對接足夠優質投資者。