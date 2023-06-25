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大陸端午節期間入出境約400萬人次 恢復至疫情前六成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸端午連續假期間，出入境人次約400萬人次，恢復到疫前六成。（荊楚網）
大陸端午連續假期間，出入境人次約400萬人次，恢復到疫前六成。（荊楚網）

端午小長假期間，中國大陸共查驗出入境人員396萬3000人次，日均132萬1000人次，較去年端午節增長約2.3倍，恢復至2019年端午節的64.6%。

據中新社報導，中國國家移民管理局6月25日通報，今年端午節期間（6月22日至24日），大陸邊檢機關共查驗出入境人員396萬3000人次。其中，入境204萬8000人次，出境191萬5000人次；大陸居民出入境196萬7000人次，港澳台居民167萬3000人次，外國人32萬3000人次。

此外，邊檢機關共查驗出入境交通運輸工具17萬6000架（艘、列、輛）次，較去年端午節增長1.6倍。

報導稱，按照中國國家移民管理局統一部署，全國邊檢機關全警動員，採取多項措施保障端午節期間口岸通關順暢。各地邊檢機關科學組織勤務，加大警力投入，開足查驗通道，及時疏導出入境客流，確保通關高效順暢。深圳、珠海等地邊檢機關也加強與港澳特區出入境管理部門聯絡協調，共同應對瞬時客流高峰，確保口岸通關安全有序。

端午節 移民 深圳

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