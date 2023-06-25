人民大學：料陸2023上半年經濟增長6.2% 全年增長5.7%

中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）季論壇25日發布大陸宏觀經濟分析與預測報告（2023年中期），報告預計，大陸上半年實際國內生產總額（GDP）增長區間為6.0%-6.7%，基準數值預測為6.2%。此外，考慮到經濟恢復進程和低基數效應，預計全年GDP增速為5.2%-6.1%，基準數值預測為5.7%。「宏觀熱、微觀冷」成為大陸經濟上半年一突出特徵。

報告執筆人之一、中國人民大學國家發展與戰略研究院教授、中國宏觀經濟論壇主要成員劉曉光分析大陸經濟復甦的痛點與難點集中表現在「5個20%」：青年群體調查失業率突破20%、工業企業利潤總額年減20%、地方土地出讓收入年減20%、房地產新開工面積年減20%、消費者信心指數的缺口高達20%。

報告指出，從三大需求來看，預計2023年消費增長8%，投資增長4.5%，出口下降4.9%，但淨出口增長1.8%，消費成為拉動短期經濟增長的主要動力。但報告也提及，當前總體經濟回暖向民眾就業和收入狀況的傳導、向企業績效狀況的傳導、向市場信心的傳導依然存在明顯的時滯和阻礙。

報告列出大陸經濟下半年的6大短期風險：一是宏觀政策力度不足或提前回撤導致復甦進程中斷的風險；二是房地產市場和汽車市場共振造成較大中短期下行壓力的風險；三是地方政府融資平台債務壓力上揚的結構性區域性風險；四是全球經濟放緩導致大陸出口增速再次回落風險；五是國際金融市場動蕩引發大陸資本市場波動風險；六是俄烏衝突導致國際對立產生強烈經濟外溢效應。

對於當前大陸政策建議，報告提出要適度上調經濟增長目標，比如將「國內生產總值增長5%左右、城鎮調查失業率5.5%左右」作為全年總體經濟調控的底線目標而非基準目標；同時實施更加積極的財政政策與寬鬆貨幣政策，包括減免稅費，針對消費端減稅降費，調動民眾消費的積極性等。

近期，許多外資投行下調了大陸經濟增長預測，比如瑞銀近期將大陸今年的經濟成長率預測由5.7%下調至5.2%；美銀則由原先預測大陸經濟增長率6.3%下調至5.7%；渣打銀行則由原先預測的5.8%調降至5.4%。