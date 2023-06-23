全球數位經濟大會 首設主賓國

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023全球數字經濟大會將於7月4日至7日在北京舉行。本屆大會邀請新加坡作為主賓國，並舉辦新加坡海外分會場活動，擴大數字領域開放共贏的國際合作新空間。 　　

中新社報導，21日召開的2023全球數字經濟大會新聞發布會6月21日舉行，北京正在建設全球數字經濟標桿城市。近年來，北京數字經濟規模持續攀升，發展活力不斷顯現。全市數字經濟增加值由2015年8719.4億元（人民幣，下同）提高至2022年1.7萬億元，占GDP比重由35.2%提高到41.6%；今年一季度，北京數字經濟實現增加值4265.7億元，按現價計算同比增長7.6%，占GDP比重為42.9%。 　　

北京市經濟和信息化局副局長王磊表示，本屆大會將在前兩屆基礎上，繼續展示全球數字經濟標桿城市建設新成就。大會首次設置主賓國，著力提升全球影響力。邀請「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA）成員國新加坡作為主賓國，並舉辦新加坡海外分會場活動，擴大數字領域開放共贏的國際合作新空間。

大會將首發全球合作倡議，拓展數字經濟夥伴城市朋友圈。邀請國際城市與北京市共同發起「全球數字經濟夥伴城市合作倡議」，促進共建「數字絲綢之路」，推進全球城市間和國際多雙邊框架下數字經濟開放合作。

王磊表示，本屆大會提升以會興業服務功能，聚焦數字經濟國際治理、人工智能等技術熱點，開源開放等創新形態，通過論壇對話、賽事舉辦、新品發布等系列活動，推動成果轉化，促進項目落地，樹立一批數字企業標桿，打造一批數字IP，激發公眾數字消費熱情，搭建數字經濟國際合作平台和網絡，形成標桿城市建設強大合力。

北京 新加坡

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