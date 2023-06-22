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山東「藍色引擎」發力 海洋生產總值破1.6兆人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

山東省政府20日舉行記者會，發布「2022年山東省海洋經濟統計公報」。公報顯示，2022年，該省海洋生產總值首次突破1.6兆元（人民幣，下同）關口，達到1兆6302.9億元，同比增長7.6%。

中新社報導，山東省海洋局副局長王振坤當日在會上表示，山東「藍色引擎」作用持續凸顯，海洋生產總值占中國大陸海洋生產總值的17.2%，海洋漁業、水產品加工業、礦業、鹽業、化工業、電力業、交通運輸業七個海洋產業增加值位居大陸第一。 　　

王振坤透露，山東「藍色糧倉」供給穩步提高，2022年海水產品供應763.8萬噸，同比增長3.2%；海洋清潔能源增勢強勁，全年建成併網海上風電200萬千瓦，併網規模居大陸沿海各省首位；海水淡化擴產增能，共建成海水淡化工程44個，日產規模達60.32萬噸，位居大陸前列。 　　

此外，海洋新興產業表現活躍。山東海洋經濟監測評估中心主任于寧表示，2022年，該省以海洋電力業、海水淡化與綜合利用業、海洋藥物和生物製品業、海洋工程裝備製造業為代表的海洋新興產業不斷發展，占海洋產業增加值的比例由2018年的5.9%提高至2022年的6.5%，已成為山東海洋經濟高質量發展重要引擎。

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