分享在陸創業 台青：大學生活精彩

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
西南大學新聞系大學生洪唯源介紹「聲律啟蒙」公益項目。（中新社）
西南大學新聞系大學生洪唯源介紹「聲律啟蒙」公益項目。（中新社）

六月又迎來一年畢業季。大陸西南大學2019級新聞系大學生洪唯源也將作別求學、生活四年的重慶，赴新加坡攻讀研究生。收拾行囊，創新創業大賽的證書和獎牌壘成一座小山。這位「00後」台灣青年近日受訪時說，大陸生活是他最精彩的部分。

中新社報導，洪唯源出生於台灣高雄，因父母工作原因，兩岸生活經歷豐富。他在上海讀完小學，國、高中回到台灣，至大學時再次登陸。選擇入渝，一是為與家人團聚，二是驚嘆大陸大學迸發的活力，能讓外向的自己有更大的施展空間。 　　「大陸的生活狀態很上進，像是身後有人在推著你前進。」洪唯源說，創業的忙碌貫穿其校園生活。從大一被學長帶著創業，到大二嘗試開發項目、組建團隊，四年裡，他與團隊在國家級、重慶市級創新創業賽事斬獲40餘個獎項。其中一個項目還獲得天使輪200萬元人民幣的融資，是莫大的鼓舞。

洪唯源偏愛新興科技的創業方式。他接觸的第一個創業項目是沙鼠科技，一個基於結算智能硬體的洗衣行業大數據雲平台，運營範圍曾覆蓋重慶、武漢、長沙的大學城，觸達用戶近萬人。洪唯源記得，項目首次備戰「國賽」，團隊十餘人擠在出租屋內一起通宵修改策劃書、PPT超過30版，那種向心力、凝聚力讓他震撼。

洪唯源還熱心公益，作為創始團隊成員參加西南大學新聞傳媒學院創立的聲律啟蒙公益服務中心。該中心由大學生成立的關愛自閉症民辦非企業組織，AI工具、視元系統等創新技術為輔助療愈自閉症兒童提供助力。

洪唯源認為，對青年而言，有足够的見識後，更需要趁年輕去做想做的事。當有台灣同學好奇大陸生活，他會熱情地展示大陸城市的包容和機會，也向同齡人發出登陸邀請。

洪唯源建議，台青們多走一走、看一看，再做出適合自己的選擇。　

創業 團隊 自閉

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