免徵至2025年　陸宣布：延續和優化新能源車購置稅減免

在政策降息後，中國大陸繼續推出「穩增長」政策，幫助經濟復甦。據財政部、稅務總局、工信部21日聯合公開對外發布的公告，大陸決定延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，其中，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，對2026年1月1日至2027年12月31日期間的減半徵收購置稅。

據財聯社，大陸財政部、稅務總局、工信部21日聯合公開對外發布《關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》。

公告內容表示，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過人民幣3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過人民幣1.5萬元。

公告指出，享受車輛購置稅減免政策的新能源汽車，是指符合大陸新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

在此之前，為促進汽車消費，大陸商務部本月8日，已宣布推出汽車促銷活動，提供各種購車優惠政策支持，並鼓勵金融機構提供汽車信用貸款等方便民眾買車，活動從6月開始至12月底，為期半年，包括「百城聯動」汽車節、「千縣萬鎮」新能源汽車消費季等。

在此之前，中國大陸自2014年起，一直對新能源汽車實施免徵車輛購置稅政策，2022年9月第三次將這項政策延續至2023年12月31日，接著又發布接續政策，在2023年1月1日至2023年12月31日期間內購置的新能源汽車，可繼續享受免徵車輛購置稅。

為繼續刺激消費需求，據央視報導，大陸國務院總理李強在本月2日，召開國務院常務會議時，研究了促進新能源汽車產業高品質發展的政策措施。

當時，彭博社報導稱，大陸國務院正在考慮將部分新能源汽車的購置稅減免政策，進一步延長四年，例如人民幣30萬元以下純電動汽車和插電式混合動力汽車。不過，此次免徵優惠僅延長兩年，後兩年則為減半，是否代表2027年以後相關政策將逐步退場，還待觀察。