雲南普洱 崛起成中國咖啡之都

炎炎夏日，漫步那柯里村，石板路兩旁古樸的木質建築裡不時飄來普洱茶與咖啡的香氣。

新華社報導，從唐代開始，位於雲南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣的那柯里村就是茶馬古道上的重要驛站，迎來送往了一批又一批馱滿普洱茶的馬隊。如今，在延續千百年來普洱茶文化的同時，普洱已崛起成為「中國咖啡之都」。

沿著石板路往坡上走，不一會就能看見一家極具地方特色的兩層樓茶館。28歲的茶館老闆高仕興正在院子裡向顧客介紹普洱茶製作工藝，在他身後是普洱茶製作技藝體驗區。

高仕興學習從事普洱茶製作十餘年，被列入國家級非物質文化遺產代表項目名錄的「普洱茶製作技藝·貢茶製作技藝」的縣級傳承人。

「很多遊客對普洱茶感興趣，所以我在十年前就開闢了這片區域讓大家體驗製茶流程。」高仕興說，從採茶、殺青到在茶餅上壓制自己的名字或祝福語，很多遊客會在這裡呆上一整天，節假日期間體驗區常常爆滿。

數據顯示，2022年普洱市茶葉種植面積達到209萬畝，茶葉產量超過14萬噸，綜合產值超過392億元（人民幣，下同）。

得益於有充足的陽光與降水、良好的生態，普洱也是種植咖啡的「黃金地」。在大陸，超過95%的咖啡產自雲南，其中60%以上的雲南咖啡來自普洱。2022年，普洱咖啡種植面積達67.9萬畝，產量5.57萬噸，綜合產值突破50億元。

從這座古樸的茶館出來，走一會就能看到一家開在特色餐廳旁的咖啡茶吧。遊客坐在店裡品嘗各色茶飲與咖啡，以茶馬古道為背景拍攝照片。

「在那柯里我們常說，左手咖啡右手茶，現在這種生活方式愈來愈受到追捧。」39歲的負責人者書丞端著一杯普洱茶，指著店裡貨架上陳列的各色咖啡豆說道。

在過去的幾十年裡，者書丞與家人在當地經營一家正宗的馬幫菜餐廳。近年來，目睹了普洱茶和咖啡的人氣飆升，夫婦二人決定抓住機會，開一家「特殊」的飲品店。

「雲南的咖啡和茶很有特色，這幾年雲南咖啡的人氣直線上升，我們就想開一家店，既賣咖啡也賣茶。」者書丞表示，為了凸顯當地特色，他和妻子在鄉下採購了一些百年石磨放在店鋪內作為餐桌使用，希望成為吸引顧客的一處「打卡點」。