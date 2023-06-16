暑運將至 陸民航局估日均1.65萬保障航班 恢復疫前水準

隨著疫情降溫，大陸實施「乙類乙管」後的首次暑運將至，大陸民航局16日表示，今年預期廣大旅客出行較為集中，旅遊度假、探親訪友等出行需求旺盛，暑運期間預估每日將有近195萬旅客通過航空出行，日均保障航班1萬6,500班，恢復至疫情前同期水平。國際客運航班預計將增至每周6,000班以上。

就暑運期間大陸國內航班安排，大陸民航局指出，近日已下發通知，支持航空公司暑運期間在熱門航線上加班，優化暑運大陸國內航線，持續推動構建「干支通，全網聯」航空運輸網絡，鼓勵航空公司積極拓展培育三、四線航空市場，滿足廣大旅客暑運期間較為集中的出行需求。

民航局表示，預計今年暑運期間，日均保障大陸國內客運航班1萬3,600班，較疫情前2019年增長11%；運輸大陸國內旅客183萬人次，較疫情前2019年增長7%。

在國際客運航班方面，上周（6月5日至6月11日）實際執行的國際客運航班量達到5,822班，通航61個國家。就暑運期間大陸國際航班安排，大陸民航局說，航班預計增至每周6,000班以上，並將繼續審批中外航空公司國際航線航班申請，確保國際航班平穩有序恢復。

另，大陸國內部分大型機場靠橋率不高的情況，隨著搭機需求恢復，也對旅客出遊便捷度造成影響。根據5月29日至6月4日大陸41個千萬級機場的靠橋率統計數據，航班靠橋率超過90%的機場有9個，90%至80%之間的有15個，80%至70%之間的有8個，低於70%的有9個。

其中，十個國際樞紐的13個樞紐機場，航班近機位平均靠橋率75.00%，其中國際航班靠橋率85.53%，大陸國內航班靠橋率74.69%。過站航班靠橋率88.26%，始發和過夜航班靠橋率分別為57.06%和48.52%。航班靠橋率超過90%的機場有1個，靠橋率在90%至80%之間的機場有3個，80%至70%之間的有5個，低於70%的有4個。

大陸民航局表示，近期旅客對此問題反映強烈，因此將針對「提升千萬級以上機場航班近機位靠橋率」啟動專項整治工作，從5月底開始調研，預計8月旬前完成三階段整改。民航局將透過深入指導機場、航司等運行主體單位，有效提升航班近機位靠橋率及旅客廊橋使用率，並引導千萬級機場航班近機位靠橋率進一步提升。