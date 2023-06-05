線上叫車平台訂單佔比升至近3成 陸監管立新規區分責任

線上叫車平台的法理地位不只在台灣具有爭議，在大陸也同樣長期存在問題。由於在大陸類似平台只提供媒合服務，與最終實際提供服務的線上叫車平台企業有較大區別。當乘客通過相關平台乘坐多元計程車發生交通事故後，責任認定沒有明確法律規定，但這一情形將有機會獲得改善。

每日經濟新聞報導，大陸交通運輸部等5部門今年4月聯合發布「關於切實做好網約車聚合平台（線上叫車平台）規範管理有關工作的通知」（通知）。報導指，「通知」中明確提到，線上叫車平台是「共同提供服務者」，這也代表在乘客因安全責任事故而受到權益受損或受傷時，線上叫車平台應該要承擔相關責任。

東南大學交通法治與發展研究中心主任顧大松分析，「聚合平台（線上叫車平台）符合交通強國建設，鼓勵發展平台經濟等國家戰略方向，為消費者與相關經營主體提供了更多選擇，有積極意義。」

他認為，「聚合平台（線上叫車平台）是聚合出行服務的經營主體，而出行領域涉及人身安全」，需要特別監管。「通知」的發布，體現了依法立規和政府對行業政策的引導。

報導內容稱，近年來快速發展的線上叫車平台，已佔據大陸越來越大的市場份額。

據大陸交通運輸部數據顯示，2022年7月，線上叫車平台訂單量約1.53億個，佔同期線上叫車平台總訂單量6.95億的22%；今年4月，線上叫車平台訂單量已達1.96億個，佔同期線上叫車平台總訂單量的比例至27.8%。

另，據大陸北方工業大學汽車產業創新研究中心發布的「中國共享出行發展報告（2022-2023）」中的「網約車聚合打車平台（線上叫車平台）的調查研究」顯示，55.1%的乘客認為已經形成了優先使用線上叫車平台搭車的習慣；其中有48.9%的乘客認為線上叫車平台提供的搭車服務帶來了更好的體驗。

對於選擇線上叫車平台叫車的原因，這項調查顯示，有34.1%的乘客認為其更容易搭到車；29.8%的乘客認為線上叫車平台的價格更為便宜，另有21.2%的乘客認為線上叫車平台更加安全可靠。據悉，目前大陸有將近8成的司機使用兩家及以上的線上叫車平台接單。

此外，該調查對於線上叫車平台責任劃分顯示，有超過5成的乘客認為若出現安全事故或糾紛投訴，線上叫車平台應當承擔主要責任，且幫忙協商解決問題。若出現損害乘客權益的情形時，有63.2%的乘客希望與線上叫車平台協商解決，61%的司機也認為線上叫車平台應該出面協商解決。